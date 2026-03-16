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शादी के रिसेप्शन से एक रात पहले बदला मेन्यू, मेहमानों के लिए लकड़ी की भट्टी पर बने 'दाल-बाफले'

शादी के रिसेप्शन से पहले गैस सिलेंडर नहीं मिलने से दाल बाफले तैयार करने के सामान का इंतजाम रातों-रात किया गया.

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शादी के रिसेप्शन से एक रात पहले बदला मेन्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:04 PM IST

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भोपाल: इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सात समंदर पार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है. यहां की शादियों में भी गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत का असर देखने को मिला. गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत के बीच भोपाल की एक शादी में दूल्हा-दुल्हन ने अपने रिसेप्शन का पूरा मेन्यू ही बदलना पड़ा. फूलमाली समाज में आयोजित हुई एक शादी समारोह में पूरा खाना गैस चूल्हे की जगह लकड़ी की भट्टी पर बनाया गया. बिना गैस सिलेंडर के उपयोग होने वाले दाल बाफले बनवाए गए.

गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण खाने का मेन्यू चेंज करना पड़ा

दूल्हे रोहित ने कहा, आज हमारा रिसेप्शन का कार्यक्रम था. गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण खाने का मेन्यू चेंज करना पड़ा. इसके बाद हमने दाल-बाफले का प्रोग्राम रखा है. पहले मेन्यू में कई प्रकार की सब्जियां, पूड़ी और विभिन्न तरह के पकवान शामिल थे लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से इसको बदलना पड़ा.

शादी के रिसेप्शन से एक रात पहले बदला मेन्यू (ETV Bharat)

और यह सब डिसाइड हुआ रिसेप्शन के एक दिन पहले, जब गैस सिलेंडर नहीं मिले और दाल बाफले तैयार करने के सामान का इंतजाम रातों-रात किया गया. शादी में 1200 से 1500 लोगों का भोजन बनाने का इंतजाम करना था. यह रिसेप्शन ईटखेड़ी स्थित स्वयंवर मैरिज गार्डन में हुआ था.

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शादी के रिसेप्शन से एक रात पहले बदला मेन्यू (ETV Bharat)

दूल्हे रोहित ने बताया है कि हमने अपने रिसेप्शन में अलग-अलग प्रकार के मेन्यू बनवाने की तैयारी की थी. जिसमें करीब 18 से 20 गैस सिलेंडर का उपयोग होना था. लेकिन गैस की किल्लत के कारण हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल सका और मेन्यू कैंसिल कर दाल बाफले बनवाना पड़ा.

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लकड़ी की भट्टी पर तैयार हुई 'देसी' दावत

मैरिज गार्डन में गैस चूल्हों की जगह लकड़ी की भट्टियां धधकाई गईं. मेहमानों के लिए तैयार किए गए दाल-बाफले का उन्होंने जमकर लुत्फ लिया. लोगों ने खूब दाल बफाले खाए.

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