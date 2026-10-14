सुकमा के बुरकलंका में धारदार हथियार से हमला, 8 ग्रामीण घायल, मानसिक विक्षिप्त था हमलावर
सुकमा में मानसिक विक्षिप्त शख्स ने 8 लोगों पर हमला कर दिया. हमले के बाद उसने दम तोड़ दिया. नवीन कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 11:03 PM IST
सुकमा: किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम बुरकलंका में मंगलवार शाम एक गंभीर घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने परिजनों और ग्रामीणों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में आठ ग्रामीण घायल हो गए, जबकि हमले के कुछ समय बाद संबंधित व्यक्ति की भी मौत हो गई. पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह पिछले कई दिनों से भोजन नहीं कर रहा था. उसकी मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी.
पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 13 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 5 बजे की है. ग्राम बुरकलंका निवासी मुचाकी कोसा पिछले कई दिनों से गंभीर मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहा था. इसी दौरान उसने अचानक धारदार हथियार (बांडा) से अपने चाचा मुचाकी सुकड़ी की गर्दन पर वार कर दिया. इसके बाद उसने गांव के अन्य लोगों पर भी हमला किया, जिससे कुल आठ ग्रामीण घायल हो गए.
हमले के बाद अचेत होकर गिरा शख्स, मौके पर हुई मौत
पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के कुछ समय बाद मुचाकी कोसा अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया है कि वह कई दिनों से भोजन नहीं कर रहा था और शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर था. प्रारंभिक जांच में भूख और अत्यधिक शारीरिक दुर्बलता को संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि, मृत्यु के वास्तविक कारणों का निर्धारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा.
आठ घायल कोंटा अस्पताल में भर्ती
घटना की सूचना मिलते ही किस्टाराम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. घायल सभी आठ ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), कोंटा में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल सभी घायलों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं.
पुलिस ने शुरू की वैधानिक जांच
मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब केस में और अहम खुलासा हो सकेगा.