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सुकमा के बुरकलंका में धारदार हथियार से हमला, 8 ग्रामीण घायल, मानसिक विक्षिप्त था हमलावर

सुकमा एसपी ऑफिस ( ETV BHARAT )

सुकमा: किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम बुरकलंका में मंगलवार शाम एक गंभीर घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने परिजनों और ग्रामीणों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में आठ ग्रामीण घायल हो गए, जबकि हमले के कुछ समय बाद संबंधित व्यक्ति की भी मौत हो गई. पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह पिछले कई दिनों से भोजन नहीं कर रहा था. उसकी मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी.

पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 13 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 5 बजे की है. ग्राम बुरकलंका निवासी मुचाकी कोसा पिछले कई दिनों से गंभीर मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहा था. इसी दौरान उसने अचानक धारदार हथियार (बांडा) से अपने चाचा मुचाकी सुकड़ी की गर्दन पर वार कर दिया. इसके बाद उसने गांव के अन्य लोगों पर भी हमला किया, जिससे कुल आठ ग्रामीण घायल हो गए.