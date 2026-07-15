कवर्धा में मानसिक रुप से बीमार महिला से गंदी हरकत, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार
कवर्धा में एक बीमार महिला से दुष्कर्म की वारदात हुई है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 10:55 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में मानसिक रुप से बीमार महिला के साथ हैवानियत हुई है. इलाज के बहाने एक डॉक्टर ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए लोहारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है.
इलाज के बहाने में महिला से दुष्कर्म
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजनों ने थाना लोहारा में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि क्षेत्र में एक डॉक्टर ने उपचार के नाम पर उनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ पुत्री के साथ गंदी हरकत की है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 97/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया. थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने पीड़िता और परिजनों के बयान दर्ज किए गए. उसके बाद सबूत को जुटाया गया. जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया.
महिलाओं, बालिकाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कबीरधाम पुलिस की विशेष नजर है. ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है- अमित कुमार पटेल, एएसपी, कवर्धा
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई की जा रही है.