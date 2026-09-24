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बच्चा चोरी के शक में विक्षिप्त महिला की पिटाई, पुलिस ने बचाई जान, सूरजपुर सखी सेंटर पहुंचाया

बच्चा चोरी के शक में विक्षिप्त महिला की पिटाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

प्रतापपुर में एक महिला को स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को गोद में उठाए हुए देखा. इसके बाद महिला के बच्चे को गोद में लिए होने के कारण लोगों को उस पर बच्चा चोरी करने का शक हुआ. इसी वजह से कुछ लोगों ने महिला को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.

सूरजपुर: बच्चा चोरी के शक में एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है. शक के चलते लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी. फिलहाल पुलिस ने महिला को बचाते हुए सखी सेंटर पहुंचाया है. मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है.

बच्चे को गोद मे उठाए महिला को लोगों ने बच्चा चोर समझा, जमकर की पिटाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने बचाया, अस्पताल ले गई

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया. पुलिस महिला को चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची. डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने के बाद महिला के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात सामने आई. चिकित्सकों ने महिला को अनुभवी डॉक्टरों से उचित उपचार कराने की सलाह दी है.

महिला से पूछताछ की गई लेकिन वह अपना नाम नहीं बता पा रही, डॉक्टरों ने भी पूछने की कोशिश की, जांच के बाद उन्होंने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है.- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी

सखी सेंटर में आगे का इलाज

पुलिस के मुताबिक, महिला की स्थिति को देखते हुए और देर रात हो जाने के कारण उसे फिलहाल सूरजपुर स्थित सखी सेंटर में सुरक्षित रखा गया है. आगे उसका इलाज कराया जाएगा और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. मारपीट में शामिल लोगों के संबंध में भी पतासाजी की जा रही है.

एसडीओपी अभिषेक पैकारा ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति पर बच्चा चोरी का शक होने पर कानून अपने हाथ में न लें और तत्काल पुलिस को सूचना दें. अफवाह या संदेह के आधार पर किसी के साथ मारपीट करना कानूनन अपराध है.