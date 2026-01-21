ETV Bharat / state

बेटे ने बीच सड़क पर पीट पीट कर मां को मार डाला, खड़े देखते रहे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानसिक रूप से बीमार युवक मां पर ईंटों से वार कर रहा था, तब कोई भी ग्रामीण उसे बचाने आगे नहीं आया.

Policemen and villagers present at the scene
घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी और ग्रामीण (ETV Bharat Rajakheda (Dholpur))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 1:11 PM IST

राजाखेड़ा (धौलपुर): राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल तट के गांव बसई घीयाराम में बुधवार सुबह एक बेटे ने अपनी मां की बीच सड़क ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.आरोपी युवक मां पर ईंट पत्थरों से तब तक वार करता रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई. युवक मां पर ईंटों से वार कर रहा था, तब कोई भी ग्रामीण उसे बचाने आगे नहीं आया. ग्रामीण खड़े देखते रहे. आरोपी बेटा दिमागी रूप से बीमार बताया जा रहा है.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गम्भीर सिंह ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है. सुबह करीब साढ़े आठ बजे ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम भी बुलाई. मृतका की पहचान सोन देवी पत्नी किशन सिंह के रूप में हुई.

मां पर ईंट से हमला (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर)

थानाधिकारी गम्भीर सिंह ने बताया कि मृतका के पति का निधन हो चुका है. मृतका के दो बेटे और एक बेटी हैं. बड़े बेटे सुरेंद्र की करीब 3 साल पहले मौत हो गई. वहीं छोटा बेटा आरोपी संजय मानसिक रूप से डिस्टर्ब है. उसका 2 साल से इलाज चल रहा है. आरोपी युवक झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया जा रहा है. पुलिस ने मृतक महिला का शव राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

