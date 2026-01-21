ETV Bharat / state

बेटे ने बीच सड़क पर पीट पीट कर मां को मार डाला, खड़े देखते रहे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

राजाखेड़ा (धौलपुर): राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल तट के गांव बसई घीयाराम में बुधवार सुबह एक बेटे ने अपनी मां की बीच सड़क ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.आरोपी युवक मां पर ईंट पत्थरों से तब तक वार करता रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई. युवक मां पर ईंटों से वार कर रहा था, तब कोई भी ग्रामीण उसे बचाने आगे नहीं आया. ग्रामीण खड़े देखते रहे. आरोपी बेटा दिमागी रूप से बीमार बताया जा रहा है.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गम्भीर सिंह ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है. सुबह करीब साढ़े आठ बजे ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम भी बुलाई. मृतका की पहचान सोन देवी पत्नी किशन सिंह के रूप में हुई.

