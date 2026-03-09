ETV Bharat / state

बच्चा चोर की अफवाह में महिला की हत्या, 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

गुमलाः जिला में बच्चा चोरी की अफवाह में अज्ञात विक्षिप्त महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की घटना हुई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस के द्वारा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की अनुसंधान की जा रही है.

गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड के लबगा लापु गुड़ियाडार गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. जहां रविवार देर रात बच्चा चोरी की अफवाह के बाद उग्र लोगों ने एक विक्षिप्त महिला को बुरी तरीके से पीट कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. उस अज्ञात महिला को रस्सी से बांध कर मारपीट करने की बात सामने आ रही है.

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही थी. इसी बीच रविवार रात करीब 12-01 बजे मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला गांव में घूमती दिखी. ग्रामीणों उसे संदिग्ध समझकर शोर मचाया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई. आक्रोशित लोगों ने महिला से पूछताछ करने की बजाय उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी. इस बीच महिला खुद को निर्दोष बताती रही लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी.

इस घटना की सूचना पाकर बिशुनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार की शाम करीब 5:00 बजे सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के शीतगृह में अगले 72 घंटे के लिए फिलहाल रखवा दिया है.