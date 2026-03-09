ETV Bharat / state

बच्चा चोर की अफवाह में महिला की हत्या, 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

गुमला में बच्चा चोर की अफवाह ने एक महिला की जान ले ली.

mentally disturbed woman beaten to death on suspicion of child lifter in Gumla
ट्रक में महिला का शव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
गुमलाः जिला में बच्चा चोरी की अफवाह में अज्ञात विक्षिप्त महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की घटना हुई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस के द्वारा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की अनुसंधान की जा रही है.

गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड के लबगा लापु गुड़ियाडार गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. जहां रविवार देर रात बच्चा चोरी की अफवाह के बाद उग्र लोगों ने एक विक्षिप्त महिला को बुरी तरीके से पीट कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. उस अज्ञात महिला को रस्सी से बांध कर मारपीट करने की बात सामने आ रही है.

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही थी. इसी बीच रविवार रात करीब 12-01 बजे मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला गांव में घूमती दिखी. ग्रामीणों उसे संदिग्ध समझकर शोर मचाया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई. आक्रोशित लोगों ने महिला से पूछताछ करने की बजाय उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी. इस बीच महिला खुद को निर्दोष बताती रही लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी.

इस घटना की सूचना पाकर बिशुनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार की शाम करीब 5:00 बजे सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के शीतगृह में अगले 72 घंटे के लिए फिलहाल रखवा दिया है.

वही इस मामले पर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि लगभग 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है और पुलिस छानबीन कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. वहीं गुमला एसपी हरीश बिन जमां के द्वारा कहा गया कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों से सभी लोग दूर रहें और ऐसी भ्रामक खबर भी नहीं फैलाएं. इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें 24 घंटे पुलिस तत्पर है.

