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​लखनऊ में बच्चा चोर के शक में हैवानियत, मानसिक विक्षिप्त महिला को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, तीन आरोपी दबोचे गए

पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : इंदिरानगर थाना क्षेत्र के सुगामऊ में अंधविश्वास और अफवाह के चलते इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने बंधक बना लिया और रस्सी से बांधकर उसके साथ जमकर मारपीट की. इस बर्बरता का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

मामले का संज्ञान लेते हुए इंदिरानगर पुलिस ने घटना में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.