लखनऊ में बच्चा चोर के शक में हैवानियत, मानसिक विक्षिप्त महिला को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, तीन आरोपी दबोचे गए
गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:42 PM IST
लखनऊ : इंदिरानगर थाना क्षेत्र के सुगामऊ में अंधविश्वास और अफवाह के चलते इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने बंधक बना लिया और रस्सी से बांधकर उसके साथ जमकर मारपीट की. इस बर्बरता का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
मामले का संज्ञान लेते हुए इंदिरानगर पुलिस ने घटना में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मूल रूप से बाराबंकी जनपद की रहने वाली महिला मानसिक रूप से कमजोर है. मंगलवार सुबह वह भटकते हुए इंदिरानगर के सुगामऊ क्षेत्र स्थित झुग्गी-झोपड़ियों की तरफ चली गई. प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, महिला ने वहां खेल रहे एक छोटे बच्चे को दुलारने के लिए अपनी गोद में उठा लिया. इस पर वहां मौजूद झुग्गीवासियों ने शोर मचा दिया और महिला को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया.
लोगों ने उसे बंधक बनाकर बांध दिया और लाठी-डंडों व लात-घूंसों से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलते ही इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को छुड़ाया. महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वह किसी बच्चे की चोरी नहीं कर रही थी. घायल महिला को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना और पति से विस्तृत जानकारी ली. पीड़िता के पति की लिखित शिकायत पर थाना इंदिरानगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है. अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया, सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
जांच में सामने आया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है, जिसे बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों ने बंधक बनाकर पीटा. पीड़िता के पति की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. वीडियो फुटेज के आधार पर भीड़ में शामिल अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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