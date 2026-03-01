बलरामपुर में दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म; बर्गर खिलाने के बहाने ले गया जंगल
आरोपी ने जंगल में ले जाकर किशोरी से किया दुष्कर्म
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 1, 2026 at 8:51 PM IST
बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक दरिंदे ने मानसिक रूप से कमजोर किशोरी को बर्गर खिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म: जानकारी के अनुसार, देहात थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 13 वर्षीय किशोरी को लेकर शुक्रवार को खेत में काम करने गई थी. इसी दौरान एक अज्ञात युवक किशोरी को बहला फुसलाकर साइकिल पर बैठाकर जंगल के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है बच्ची को आस पास न देखकर उसकी तलाश शुरू कि तो बदहवास में मिली. बच्ची से जानकारी मिलने के बाद पीड़िता की मां ने देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.
26 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने रविवार को बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं गवाहों के आधार पर आरोपी मोनू उर्फ मकसूद 26 निवासी को ग्राम वाहिदनगर थाना देहात को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला कर अभियुक्त को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: बलरामपुर पीड़िता केस में सिर्फ 11 महीने में फैसला: बोर्ड परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से दरिंदगी करने वालों को मिली "ताउम्र जेल"
यह भी पढ़ें: MDM में 11 करोड़ का घोटाला; कन्वर्जन कॉस्ट में हेराफेरी, सरकारी टीचर समेत 5 गिरफ्तार, पढ़िए कैसे किया फर्जीवाड़ा?