बलरामपुर में दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म; बर्गर खिलाने के बहाने ले गया जंगल

बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक दरिंदे ने मानसिक रूप से कमजोर किशोरी को बर्गर खिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म: जानकारी के अनुसार, देहात थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 13 वर्षीय किशोरी को लेकर शुक्रवार को खेत में काम करने गई थी. इसी दौरान एक अज्ञात युवक किशोरी को बहला फुसलाकर साइकिल पर बैठाकर जंगल के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है बच्ची को आस पास न देखकर उसकी तलाश शुरू कि तो बदहवास में मिली. बच्ची से जानकारी मिलने के बाद पीड़िता की मां ने देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.