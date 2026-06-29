मानसिक रूप से दिव्यांग मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार
हजारीबाग में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है.
Published : June 29, 2026 at 1:00 AM IST
हजारीबागः जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है. जहां एक मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है. पीड़िता के परिजनों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी. उसके पिता राज्य से बाहर मजदूरी करते हैं, जबकि मां हर दिन की तरह घर से बाहर बकरी चराने गई हुई थी. पड़ोस के ही रहने वाले आरोपी प्रभु महतो (40 वर्ष) ने घर में जबरन प्रवेश किया और दिव्यांग मासूम तो अरना शिकार बनाया. साथ ही आवेदन के हिसाब से मानें तो पीड़ित बच्ची के साथ मारपीट भी की जिससे वो बेहोश हो गई.
जब पीड़िता की मां अचानक बकरी चराकर घर लौटी. घर के भीतर का खौफनाक मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने आरोपी प्रभु महतो को अपनी दिव्यांग बेटी के साथ गलत काम करते हुए रंगेहाथों पकड़ लिया. मां के शोर मचाने पर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर जुट गए और आरोपी को घेरकर बंधक बना लिया.
घटना की सूचना मुफ्फसिल थाना को दी गई. सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना प्रभारी मुकेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के चंगुल से आरोपी को छुड़ाकर हिरासत में लिया. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश और रोष का माहौल व्याप्त है. स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और फांसी जैसी कड़ी सजा की मांग की है.
सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा. पीड़िता की मां के लिखित आवेदन के आधार पर मुफ्फसिल थाना में संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची को चिकित्सीय सहायता देते हुए उसका मेडिकल टेस्ट शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया जा रहा है. एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया कि पुलिस इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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