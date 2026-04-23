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मुरादाबाद में दोहरा हत्याकांड: लोहे की रॉड से हमले में मां-बेटे की मौत,हिरासत में आरोपी

मंदबुद्धि बेटी पर मां और भाई की हत्या का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद/कानपुर: मंदबुद्धि युवती पर अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगा है. युवती ने लोहे के रॉड से दोनों को इतना पीटा की उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है. शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है. यह सनसनीखेज घटना कांठ तहसील के भैंसली जमालपुर गांव की है. वहीं, कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गन्ने के रस का ठेला लगाने का विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की हत्या कर दी गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. पहले जानें मुरादाबाद में डबल मर्डर मामला: एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम यह हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, दिमागी रूप से कमजोर एक लड़की ने अपनी मां और भाई की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी है. घटना के पीछे पारिवारिक कलह की बात भी सामने आ रही है. फिलहाल, डबल मर्डर की आरोपी को हिरासत में लिया गया है. उसकी मानसिक स्थिति की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. एसपी देहात ने बताया कि मृतकों की पहचान तहसील कांठ के भैंसली जमालपुर उर्फ गदापुरा गांव निवासी मुन्नी देवी (50) और उनके बेटे अर्जुन (21) के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मंदबुद्धि अनीता (19) पर लगा है. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, युवती का काफी समय से इलाज चल रहा है. मृतका के परिवार में उसके दो बेटे और तीन बेटियां हैं. इनमें अनीता मानसिक रूप से कमजोर है. घटना के समय बड़ा बेटा और दो बेटियां गेहूं काटने खेत पर गए थे. शाम 7 बजे मृतका का 21 बेटा अर्जुन काम से वापस लौटा और कमरे में आराम करने लगा.