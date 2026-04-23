मुरादाबाद में दोहरा हत्याकांड: लोहे की रॉड से हमले में मां-बेटे की मौत,हिरासत में आरोपी
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम यह हादसा हुआ है. मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 11:17 AM IST
मुरादाबाद/कानपुर: मंदबुद्धि युवती पर अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगा है. युवती ने लोहे के रॉड से दोनों को इतना पीटा की उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है. शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है. यह सनसनीखेज घटना कांठ तहसील के भैंसली जमालपुर गांव की है.
वहीं, कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गन्ने के रस का ठेला लगाने का विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की हत्या कर दी गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.
पहले जानें मुरादाबाद में डबल मर्डर मामला: एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम यह हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, दिमागी रूप से कमजोर एक लड़की ने अपनी मां और भाई की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी है.
घटना के पीछे पारिवारिक कलह की बात भी सामने आ रही है. फिलहाल, डबल मर्डर की आरोपी को हिरासत में लिया गया है. उसकी मानसिक स्थिति की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
एसपी देहात ने बताया कि मृतकों की पहचान तहसील कांठ के भैंसली जमालपुर उर्फ गदापुरा गांव निवासी मुन्नी देवी (50) और उनके बेटे अर्जुन (21) के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मंदबुद्धि अनीता (19) पर लगा है. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, युवती का काफी समय से इलाज चल रहा है.
मृतका के परिवार में उसके दो बेटे और तीन बेटियां हैं. इनमें अनीता मानसिक रूप से कमजोर है. घटना के समय बड़ा बेटा और दो बेटियां गेहूं काटने खेत पर गए थे. शाम 7 बजे मृतका का 21 बेटा अर्जुन काम से वापस लौटा और कमरे में आराम करने लगा.
तभी अनीता वहां पहुंची और लोहे के रॉड से मारकर अर्जुन को अधमरा कर दिया. शोर सुनकर मां मुन्नी देवी बेटे को बचाने के लिए दौड़ीं. तब अनीता ने अपनी मां पर भी रॉड से एक के बाद एक कई हमले किए, जिससे उनकी भी मौत हो गई.
कानपुर में युवक की हत्या: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने युवक पर बर्फ काटने वाले सूजे से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी. घटना बुधवार शाम की है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
ACP कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि शुरुआत में इस मामले को हत्या के प्रयास की धारा में दर्ज किया गया था. इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो जाने के बाद अब इसे हत्या की धाराओं में तब्दील कर दिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.
बैरी गांव निवासी मृतक अनवर के बेटे अरशद ने बताया कि मुख्य आरोपी अनस ने अपने भाई अन्नू सहजान और करीब 20 अन्य सहयोगियों को मौके पर बुलाया था. इस सामूहिक हमले में न केवल उनके पिता की मौत हुई बल्कि बीच-बचाव करने आए अकरम और शाहरुख भी घायल हुए हैं. घटना के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए.
परिजनों ने बताया कि गन्ने के रस की दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से खींचतान चल रही थी. विवाद उस समय हिंसक हो गया जब गिलास देने की मामूली बात पर आरोपी अनस ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनवर पर हमला बोल दिया. आरोपियों ने बर्फ काटने वाले सूजे से युवक के सिर और शरीर पर कई प्रहार किए, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. बाद में हैलट अस्पताल में अनवर की मौत हो गई.
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