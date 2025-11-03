ETV Bharat / state

लखनऊ में मानसिक विक्षिप्त युवती से हैवानियत, FIR दर्ज कर आरोपी को ढूंढ रही पुलिस

लखनऊ: मानक नगर इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. युवती शनिवार को लापता हो गयी थी. पुलिस ने एक दिन बाद उसको बरामद कर लिया. पीड़ित परिवार ने मानक नगर पुलिस पर लापरवाही और मेडिकल जांच में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है. मानक नगर इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज में दिखायी दिया आरोपी: मानक नगर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित युवती मानसिक रूप से कमजोर है. शनिवार शाम करीब 6 बजे घर के पास से लापता हो गई थी. पीड़ित की बहन को मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि एक अधेड़ उम्र का शख्स उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले गया था. काफी तलाश के बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी युवती को लालच देकर स्कूटी पर बिठाते दिखायी दिया था.

​रात में बरामदगी, 11 घंटे बाद परिवार को बुलाया: ​परिवार का आरोप है कि पुलिस को आरोपी की स्कूटी और युवती के ठिकाने की जानकारी रात में ही मिल गई थी. बहन का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बहन को रात करीब 3:30 बजे 'कटोरी' नामक स्थान से बरामद कर लिया था. वहां से स्कूटी भी मिली, लेकिन उनको सुबह 11 बजे थाने बुलाया गया.

मेडिकल जांच में देरी का आरोप: ​पीड़ित परिवार कहा कि मेडिकल जांच में देरी की जा रही है. युवती की बहन का आरोप है, पीड़ित को बहुत अधिक ब्लीडिंग और दर्द हो रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसके कपड़े खुद ही बदल दिए थे. 3 बजे उसका मेडिकल हो पाया.