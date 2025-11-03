लखनऊ में मानसिक विक्षिप्त युवती से हैवानियत, FIR दर्ज कर आरोपी को ढूंढ रही पुलिस
मानक नगर इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया, युवती को बरामद कर लिया गया है. मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों को ढूंढा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 11:00 PM IST
लखनऊ: मानक नगर इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. युवती शनिवार को लापता हो गयी थी. पुलिस ने एक दिन बाद उसको बरामद कर लिया. पीड़ित परिवार ने मानक नगर पुलिस पर लापरवाही और मेडिकल जांच में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है. मानक नगर इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है.
सीसीटीवी फुटेज में दिखायी दिया आरोपी: मानक नगर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित युवती मानसिक रूप से कमजोर है. शनिवार शाम करीब 6 बजे घर के पास से लापता हो गई थी. पीड़ित की बहन को मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि एक अधेड़ उम्र का शख्स उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले गया था. काफी तलाश के बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी युवती को लालच देकर स्कूटी पर बिठाते दिखायी दिया था.
रात में बरामदगी, 11 घंटे बाद परिवार को बुलाया: परिवार का आरोप है कि पुलिस को आरोपी की स्कूटी और युवती के ठिकाने की जानकारी रात में ही मिल गई थी. बहन का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बहन को रात करीब 3:30 बजे 'कटोरी' नामक स्थान से बरामद कर लिया था. वहां से स्कूटी भी मिली, लेकिन उनको सुबह 11 बजे थाने बुलाया गया.
मेडिकल जांच में देरी का आरोप: पीड़ित परिवार कहा कि मेडिकल जांच में देरी की जा रही है. युवती की बहन का आरोप है, पीड़ित को बहुत अधिक ब्लीडिंग और दर्द हो रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसके कपड़े खुद ही बदल दिए थे. 3 बजे उसका मेडिकल हो पाया.
परिवार ने पूछा- स्कूटी मिली, आरोपी क्यों नहीं: परिजनों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस स्कूटी का इस्तेमाल अपहरण में हुआ, वह थाने में खड़ी है. पीड़िता भी उसी जगह से बरामद हुई, जहां स्कूटी मिली. फिर भी आरोपी अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है. पुलिस इस बरामद स्कूटी को 'चोरी की' बता रही है.
पुलिस का दावा- जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा: आरोप है कि पुलिस ने कथित तौर पर यह भी कहा कि लड़की मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए मुजरिम को पहचान नहीं पाएगी. मानक नगर इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि अपहरण की जानकारी मिलते ही टीमों को लगा दिया गया था. लड़की को बरामद कर लिया गया है. आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. बहुत जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा.
यह भी पढ़ें- पति ने शूट किया पत्नी का अश्लील वीडियो; डिलीट करने के लिए मांगे 10 लाख रुपये; सामने आयी ये वजह