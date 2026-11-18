हरियाणा में मानसिक बीमारियों का बढ़ा ग्राफ, दो साल में 102.84% बढ़ी अस्पतालों की OPD-IPD एंट्री
Mental illnesses increased in Haryana: नौकरी का दबाव, बेरोजगारी, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक विवाद और बदलती जीवनशैली लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं.
Published : November 18, 2026 at 6:48 PM IST
फरीदाबाद: मानसिक स्वास्थ्य आज एक ऐसी चुनौती बनता जा रहा है, जिसका असर समाज के हर वर्ग और उम्र के लोगों पर दिखाई दे रहा है. फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार चड्ढा के मुताबिक नौकरी का दबाव, बेरोजगारी, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक विवाद और बदलती जीवनशैली लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं. इस बात का अंदाजा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लगाए जा सकता है जिसके अनुसार, भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है.
हरियाणा में बढ़ा मानसिक बीमारियों का ग्राफ: डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि शारीरिक परेशानी होने पर लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, अवसाद और एंग्जायटी जैसी समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार सामाजिक सोच और बदनामी के डर से लोग इलाज कराने से भी बचते हैं. हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरत की ओर इशारा कर रहे हैं. सरकारी अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी OPD और IPD सेवाओं के तहत दर्ज मरीजों की संख्या दो साल में दोगुने से अधिक हो गई है.
दो साल में 103 प्रतिशत बढ़ीं OPD और IPD की एंट्री: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020-21 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की OPD में 1 लाख 32 हजार 555 और IPD में 1 हजार 77 मरीजों की एंट्री दर्ज की गई थी. दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा 1 लाख 33 हजार 632 था. इसके बाद 2021-22 में OPD की संख्या बढ़कर 1 लाख 98 हजार 676 और IPD की संख्या 1 हजार 820 हो गई. इस साल कुल 2 लाख 496 एंट्री दर्ज हुईं. वहीं 2022-23 में OPD की संख्या बढ़कर 2 लाख 68 हजार 783 और IPD की संख्या 2 हजार 269 तक पहुंच गई. इस तरह कुल आंकड़ा 2 लाख 71 हजार 52 हो गया. आंकड़ों की तुलना करें तो 2020-21 से 2022-23 के बीच मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की OPD और IPD में दर्ज कुल एंट्री में करीब 102.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यानी दो साल के भीतर यह आंकड़ा लगभग दोगुने से भी अधिक हो गया.
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केंद्र सरकार के आंकड़े: हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर केंद्र सरकार के आंकड़ों में भी दिखाई देती है. लोकसभा में 9 फरवरी 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक, अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच हरियाणा में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 लाख 90 हजार 411 OPD मरीजों की एंट्री दर्ज की गई थी. यह आंकड़ा केवल नौ महीनों का है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और उपचार की जरूरत कितनी बड़ी है. हालांकि, इन आंकड़ों को राज्य में मानसिक बीमारियों से पीड़ित अलग-अलग लोगों की कुल संख्या नहीं माना जा सकता. इनमें अस्पतालों में दर्ज OPD और IPD की एंट्री शामिल हैं. एक ही व्यक्ति के बार-बार अस्पताल आने पर उसकी अलग-अलग विजिट भी दर्ज हो सकती हैं.
गुरुग्राम के अस्पताल में चार साल में करीब 188 प्रतिशत बढ़े मरीज: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग का एक उदाहरण गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित सरकारी अस्पताल में भी देखने को मिला है. उपलब्ध अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 2020 में यहां मानसिक स्वास्थ्य OPD में 1,584 मरीजों की एंट्री दर्ज की गई थी. वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 4,562 हो गई. इस तरह चार साल में अस्पताल की मानसिक स्वास्थ्य OPD में दर्ज मरीजों की संख्या में करीब 188 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह आंकड़ा पूरे गुरुग्राम जिले का नहीं, बल्कि सेक्टर-10 स्थित एक सरकारी अस्पताल का है. फिर भी यह दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत किस तरह बढ़ रही है.
आखिर क्यों बढ़ रही हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां? डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण अलग-अलग हो सकते हैं. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं. युवाओं में पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता देखने को मिलती है. वहीं कामकाजी लोगों के लिए नौकरी का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां और परिवार के बीच संतुलन बनाना चुनौती बन सकता है. इसके अलावा बेरोजगारी, कर्ज, पारिवारिक विवाद, रिश्तों में तनाव और अकेलापन भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं. सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से तुलना करना, पर्याप्त नींद नहीं लेना और दिनचर्या में असंतुलन भी परेशानी बढ़ा सकता है. बुजुर्गों में अकेलापन, परिवार से दूरी और सामाजिक गतिविधियों में कमी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. यह समझना भी जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कोई एक कारण नहीं होता. कई बार जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियां मिलकर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं.
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बीमारी से ज्यादा बड़ी चुनौती इलाज तक पहुंचना: डॉक्टर ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है समय पर इलाज और परामर्श नहीं लेना. समाज में आज भी मानसिक परेशानी को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं मौजूद हैं. कुछ लोग इसे इच्छाशक्ति की कमी समझते हैं तो कुछ परिवारों को लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने पर उनकी सामाजिक छवि प्रभावित होगी. इसी सोच के कारण लोग अपनी परेशानी को छिपाते रहते हैं. कई बार परिवार के सदस्य भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते.
उपचार की कमी? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में भी मानसिक विकारों के उपचार में बड़ी कमी सामने आई थी. अलग-अलग मानसिक विकारों के मामले में उपचार का अंतर लगभग 70 से 92 प्रतिशत तक दर्ज किया गया था. इसका अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित बहुत से लोगों को जरूरी उपचार नहीं मिल पा रहा था. इलाज तक सीमित पहुंच, विशेषज्ञों की कमी, जागरूकता का अभाव और सामाजिक झिझक इस अंतर के प्रमुख कारणों में शामिल हैं.
शहर और गांव की चुनौतियां अलग-अलग: डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को केवल शहरों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. शहरी इलाकों में नौकरी की प्रतिस्पर्धा, काम का दबाव, महंगी जीवनशैली और अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असुरक्षा, रोजगार की समस्या, सामाजिक दबाव और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं. कई ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और काउंसलिंग सेवाओं की उपलब्धता भी सीमित है. ऐसे में लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहरों या बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है.
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संतुलित दिनचर्या जरूरी- डॉक्टर: अमृता अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार चड्ढा के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधियां और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद जरूरी है. उनका कहना है कि अपनी परेशानियों को मन में दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना चाहिए. यदि लंबे समय तक चिंता, उदासी, नींद में परेशानी या व्यवहार में बदलाव महसूस हो तो मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, समय पर समस्या की पहचान और उचित उपचार से स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
'सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत': हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कई सवाल खड़े करते हैं. अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और जरूरी उपचार सुविधाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा. जिला अस्पतालों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जरूरी है. स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में काउंसलिंग सुविधाएं और जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी.
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