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हरियाणा में मानसिक बीमारियों का बढ़ा ग्राफ, दो साल में 102.84% बढ़ी अस्पतालों की OPD-IPD एंट्री

Mental illnesses increased in Haryana ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: मानसिक स्वास्थ्य आज एक ऐसी चुनौती बनता जा रहा है, जिसका असर समाज के हर वर्ग और उम्र के लोगों पर दिखाई दे रहा है. फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार चड्ढा के मुताबिक नौकरी का दबाव, बेरोजगारी, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक विवाद और बदलती जीवनशैली लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं. इस बात का अंदाजा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लगाए जा सकता है जिसके अनुसार, भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है.

हरियाणा में बढ़ा मानसिक बीमारियों का ग्राफ: डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि शारीरिक परेशानी होने पर लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, अवसाद और एंग्जायटी जैसी समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार सामाजिक सोच और बदनामी के डर से लोग इलाज कराने से भी बचते हैं. हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरत की ओर इशारा कर रहे हैं. सरकारी अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी OPD और IPD सेवाओं के तहत दर्ज मरीजों की संख्या दो साल में दोगुने से अधिक हो गई है.