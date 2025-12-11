ETV Bharat / state

बच्चों को डिप्रेशन से बचाएगी 'मेंटल हेल्थ पाठशाला', आगरा में शुरू हो रही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की अनूठी पहल

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर मेंटल हेल्थ जन जागरूकता अभियान नए साल से शुरू करेगा.

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जन जागरूकता अभियान चलाएगा.
(Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:40 PM IST

आगरा : बच्चों को आज बुलिंग, कंपैरिजन ट्रैप, भौतिकवाद और व्यक्तिवाद की जड़ें तेजी से जकड़ रहीं हैं. जिससे मामूली सी बात या फिर डांटने से बच्चे घर छोड़ दे रहे हैं. यहां तक की आत्मघाती कदम उठाने से भी नहीं हिचक रहे हैं. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अब बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर मेंटल हेल्थ जन जागरूकता अभियान नए साल से शुरू करेगा.

ईटीवी भारत से आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व चिकित्सालय के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश राठौर ने बात की. उन्होंने बच्चों के मेंटल हेल्थ कैंपन के बारे में बताया. इस कैंपन के जरिए बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दूर करने के साथ ही परिवार, रिश्तेदारों तक मेंटल हेल्थ की जन जागरूकता पहुंचानी हैं. स्कूलों में मेंटल हेल्थ की कार्यशाला होगी.

यूपी में पहली बार इस तरह की हो रही पहल : बच्चों के मेंटल प्रॉब्लम को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ने एक प्लानिंग तैयार की है. परिषदीय स्कूल में बच्चों की मेंटल हेल्थ चैक की जाएगी. बच्चों की परेशानियों को सुना जाएगा. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञ स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करेंगे. उनकी मेंटल हेल्थ जानेंगे. इसके साथ ही बच्चों की कांउसलिंग की जाएगी. बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए शिक्षकों को भी अपडेट किया जाएगा. यूपी में पहली बार आगरा जिले में इस तरह की पहल हो रही है.

2030 तक देश में ट्रीटमेंट गैप को शून्य करने पर जोर : मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक प्रो. दिनेश राठौर ने बताया कि देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम सुविधाएं हैं. मगर, लोगों को मानसिक रोगी और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं की जानकारी नहीं है. इसको लेकर योजना आयोग बेहद गंभीर है. देश में मानसिक रोग से ग्रसित लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है. भारत की बात करें तो मानसिक रोगों का ट्रीटमेंट गैप 90 प्रतिशत है.

योजना आयोग, केंद्र सरकार और योगी सरकार इसको लेकर गंभीर है. योजना आयोग की मंशा है कि 2030 तक देश में ट्रीटमेंट गैप को शून्य किया जाए. इसमें सबसे बड़ी बाधा जागरूकता की है. जब लोग मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं तो उन्हें बीमारी का अहसास नहीं होता है. उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि इस बीमारी का उपचार कहा है. मानसिक रोग को लेकर किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं.

नए साल में शुरू होंगी कार्यशालाएं : निदेशक प्रो. दिनेश राठौर ने बताया, मानसिक रोग, मानसिक रोगों का उपचार, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ने बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर आगरा में मानसिक रोग और उनकी उपचार के बारे में जनजागरूकता अभियान नए साल में शुरू करेगा. जिसमें विशेषज्ञ स्कूलों में जाकर बच्चों की मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ की सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे.

निदेशक ने कहा, बच्चे मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक हों, मेंटल प्रॉब्लम के लक्षणों को पहचानें, उनके निदान के लिए डॉक्टर्स से उपचार लें. जिससे खुद के साथ ही अपने परिवार, पड़ोसी या रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में उन्हें बताएं. उन्हें उपचार कराने के बारे में जानकारी दें. जिससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ की सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो सके.

मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और लक्षण बताएंगे : प्रो. दिनेश राठौर ने बताया कि तनाव की स्थिति आज केवल बड़ों के बीच में नहीं है. बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी तनाव की चपेट में हैं. बच्चे बुलिंग, कंपैरिजन ट्रैप, भौतिकवाद और व्यक्तिवाद की जड़ें पहुंच चुकी हैं. जिसकी वजह से बच्चे भी तनाव का शिकार हो रहे हैं. छात्रों के बीच आत्महत्या का प्रतिशत किसानों की आत्महत्या के प्रतिशत से अधिक है.

बच्चे तनाव मुक्त रहकर कैसे बेहतर से बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करें. फुल मेंटल वैल्यू की स्थिति में कैसे रहें. इसको लेकर भी हम लोग कार्यशाला करेंगे. जिसमें बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और इनके वार्निंग साइन के बारे में बताएंगे.

बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम के वार्निंग साइन : प्रो. दिनेश राठौर ने बताया कि बच्चों में मानसिक बीमारी के वार्निंग लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं. इस ओर माता-पिता के साथ ही शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए. यदि कोई बच्चा 10 या 15 दिन से ज़्यादा उदास हो, अपने पसंदीदा काम में रुचि नहीं ले रहा है. दोस्त या परिवार से दूरी बना रहा है. ज़्यादा चिड़चिड़ापन, नींद कम आना. भूख ना लगना, स्कूल में प्रदर्शन गिरना, पढ़ाई करने में दिक्कत, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आता है जो सामान्य भावनाओं से कहीं ज़्यादा गंभीर हैं. जिससे बच्चों के रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित होता है.

शहर के परिषदीय स्कूलों से होगी शुरुआत : आगरा बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि आगरा के मशहूर मानसिक स्वास्थ्य संथान के साथ मिलकर जिले के परिषदीय स्कूलों में मेंटल हेल्थ को लेकर कार्यशालाएं की जाएगी. जिसकी शुरुआत पहले शहर के परिषदीय स्कूलों से की जाएगी. जहां पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एक्सपर्ट स्कूलों में बच्चों की मेंटल हेल्थ की जांच, मेंटल हेल्थ इश्यू और मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे. जिससे बच्चे मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकें. अवसाद और अन्य स्थिति के बारे में जानेंगे तो खुद के साथ ही परिवार में भी इस बारे में बात करेंगे.

स्टूडेंट्स सुसाइड के चर्चित मामले :

एक नवंबर-2025: जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में चौथी की छात्रा अमायरा ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड किया था. मौत की वजह बुलिंग आई थी.

तीन दिसंबर-2025: मां की फटकार से आगरा के फतेहाबाद में छठवीं की छात्रा लापता हो गई. पांच दिन बाद छात्रा का शव यमुना नदी में मिला.

छात्र कर रहे अधिक सुसाइड : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2024 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश की बात करें तो 2023 में 13,892 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया. यह आंकड़ा पिछले दस साल में सबसे ज्यादा रहा था. 2014 से 2023 के बीच स्टूडेंट्स सुसाइड के मामले 72.9% बढ़े हैं. 2014 की बात करें तो देश में 8032 छात्रों ने सुसाइड किया था. जो 2023 में बढ़कर 13892 हो गया.

एनसीआरबी के मुताबिक, 2023 के आंकड़ों को देखें तो आत्महत्या के कुल मामलों में स्टूडेंट्स की आत्महत्या 8.1% रही थीं. जिसमें ‘एग्जाम में फेल होने’ की वजह से 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की. 1303 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था.

10 साल में स्टूडेंट्स सुसाइड के मामले

सनस्टूडेंट्स सुसाइड के मामले
20148032
20158934
20169478
20179905
201810159
201910335
202012526
202113089
202213044
202313892

संपादक की पसंद

