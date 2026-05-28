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धनबाद में अनूठी पहल: पहली माहवारी पर किशोरियों को किया गया सम्मानित

समाज में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियां आज भी विद्यमान हैं. इसे मिटाने के लिए धनबाद में एक अनूठी पहल शुरू की गई है.

Menstrual Awareness Program
किशोरियों की आरती उतारतीं आयोजन समिति की सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 10:20 PM IST

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धनबाद: मासिक धर्म एक ऐसा विषय है जिसपर आज भी खुलकर बात नहीं होती है. झिझक, शर्म और जागरुकता की कमी की वजह से किशोरियों और महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.अब इस सोच को बदलने की पहल शुरू की गई है.

बाहा-जोआक संस्कार कार्यक्रम का आयोजन

झारखंड में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस एवं मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर धनबाद के तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में “बाहा-जोआक संस्कार” नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके तहत पहली बार मासिक धर्म प्राप्त करने वाली किशोरियों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म कर महिलाओं और किशोरियों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ाना था.

विधायक मथुरा प्रसाद महतो, डीएसडब्ल्यूओ स्नेहा कश्यप और सम्मानित होने वाली किशोरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हर साल 28 मई को अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा देना, मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली चुप्पी को तोड़ना और सुरक्षित एवं स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाना है.

किशोरियों को किया गया सम्मानित

इसी कड़ी में तोपचांची में आयोजित “बाहा-जोआक संस्कार” कार्यक्रम चर्चा का केंद्र रहा. कार्यक्रम में पहली बार माहवारी प्राप्त करने वाली किशोरियों को सम्मानित किया गया. आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और यह संदेश देना है कि मासिक धर्म कोई शर्म नहीं, बल्कि प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है.

Menstrual Awareness Program
किशोरियों को सम्मानित करतीं आयोजन समिति की सदस्य और पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम के दौरान किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और व्यक्तिगत साफ-सफाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं. विशेषज्ञों ने बताया कि महिलाओं और किशोरियों के लिए घर, स्कूलों और कार्यस्थलों पर स्वच्छ शौचालय, साफ पानी और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध होना बेहद जरूरी है.

कार्यक्रम के माध्यम से जागरुकता पर जोर

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कई महिलाएं और किशोरियां जागरुकता के अभाव में असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे संक्रमण और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप और अन्य स्वच्छता सामग्रियों की आसान और किफायती उपलब्धता बेहद जरूरी है.

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और जागरुकता से जुड़ी एक सकारात्मक पहल बताया. उनका कहना था कि समाज में जब तक मासिक धर्म को लेकर खुलकर बातचीत नहीं होगी, तब तक महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का समाधान संभव नहीं है. कार्यक्रम में टुंडी विधायक सह सचेतक मथुरा महतो, समाज कल्याण पदाधिकारी सेन्हा कश्यप के अलावे कई गणमान्य लोग शामिल हुए.

तोपचांची में आयोजित “बाहा-जोआक संस्कार” सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और जागरुकता को लेकर समाज की सोच बदलने की एक नई पहल बनकर सामने आई है. उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के आयोजन आने वाले दिनों में महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

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