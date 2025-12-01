ETV Bharat / state

गोरखपुर में पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता; पहले दिन कर्नाटक ने गुजरात को हराया, देशभर से 12 टीमें ले रहीं हिस्सा, ये स्टार खिलाड़ी भी होंगे शामिल

सरकार खेल के विकास में लगी हुई है : उद्घाटन के दौरान मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, कबड्डी हमारी मिट्टी से जुड़ा खेल है, जो शक्ति, रणनीति, फुर्ती और टीमवर्क का अद्भुत संगम है. प्रो-कबड्डी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी इस आयोजन की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती है. गोरखपुर की धरती सदैव ऊर्जा, अनुशासन और साहस की जननी रही है. राज्य सरकार खेलों के व्यापक विकास के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है.

12 टीमें ले रहीं हिस्सा : प्रतियोगिता में देशभर की 12 टीमें भाग ले रही हैं. राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, इंडियन आर्मी और जे.डी. एकेडमी भी प्रतिभाग कर रही है. कुल 168 खिलाड़ी और 24 कोच/मैनेजर, यानी 192 सदस्य इसमें शामिल हैं. 21 रेफरी/अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

गोरखपुर : सातवीं ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का सोमवार को खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने उद्घाटन किया. पहला मैच कर्नाटक और गुजरात के बीच खेला गया. कर्नाटक विजेता रहा. प्रतियोगिता का समापन चार दिसम्बर को होगा.

हमारा लक्ष्य खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए : उन्होंने कहा, स्टेडियम, कोचिंग सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, पोषण सहायता व खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है. हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहराएं. महंत अवेद्यनाथ ने भारतीय संस्कृति और समाज में जो योगदान दिया है, वह अविस्मरणीय है.

खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने रिबन काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया. (Photo Credit; ETV Bharat)

जीत और हार खेल का हिस्सा : खेल मंत्री ने कहा, महंत अवेद्यनाथ के नाम पर आयोजित यह प्रतियोगिता गोरखपुर की गौरवगाथा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है. मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे दमखम के साथ खेलें, लेकिन अनुशासन और खेल भावना को हमेशा सर्वोपरि रखें. जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन सच्ची जीत वही है जो खिलाड़ी की मेहनत और समर्पण को दर्शाती है.

खिलाड़ियों ने मंत्री से हाथ मिलाकर परिचय दिया. (Photo Credit; ETV Bharat)

कई स्टार खिलाड़ी हो रहे शामिल : इस बार प्रतियोगिता में कई स्टार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. अर्जुन देशवाल, सुनील कुमार, परवेश कुमार (एशियन गोल्ड), रोहित गुलिया, शुभम कुमार, अर्पित सरोहा, मोहित देशवाल, प्रदीप यादव, रोहित यादव, लोकेश चौधरी सहित दर्जनों प्रो-कबड्डी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. बता दें, प्रतियोगिता की विजेता टीम को 2 लाख और उपविजेता को एक लाख रुपए का इनाम मिलता है. दो संयुक्त तृतीय टीम को 50-50 हजार रुपए का इनाम मिलेगा. इसके अलावा ट्रॉफी व मेडल भी प्रदान किए जाएंगे.

प्रतियोगिता में पहले दिन कर्नाटक और गुजरात के बीच पहला मैच खेला गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह में ओलंपिक संघ महासचिव एवं साउथ एशियन हैंडबॉल महासचिव आनंदेश्वर पांडेय, खेल निदेशक आरपी सिंह, जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष अरुणेश शाही, जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह, हॉकी संघ अध्यक्ष मनीष सिंह, पूर्व महापौर सत्या पांडेय, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला, अंतरराष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव, विभ्राट चंद्र कौशिक, क्षेत्रीय खेल अधिकारी आविद हैदर सहित बड़ी संख्या में खेलप्रेमी व पदाधिकारी मौजूद रहे. पिछले साल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश विजेता और आंध्र प्रदेश उपविजेता रहा. पंजाब व भारत पेट्रोलियम मुंबई संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर थे.

