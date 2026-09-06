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मोटी-ताजी बकरी देख तेंदुए के मुंह में आया पानी, दावत मनाने चला तो हुआ ये...

आबादी के बीच तेंदुए की दस्तक, वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद ( Photo Credit; ETV Bharat )