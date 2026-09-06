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मोटी-ताजी बकरी देख तेंदुए के मुंह में आया पानी, दावत मनाने चला तो हुआ ये...

बहराइच में तेंदुए की गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग का एक्शन.

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आबादी के बीच तेंदुए की दस्तक, वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 11:44 AM IST

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बहराइच: आबादी के बीच लगातार घूम रहा तेंदुआ बकरी के शिकार के चक्कर में पिंजरे में कैद हो गया. वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित वन रेंज कार्यालय ले गई, जहां पर डॉक्टर के परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा.

बहराइच वन क्षेत्र के नानपारा रेंज के जुगराज पूर्व में आबादी वाले इलाकों में कई दिनों से तेंदुआ की हलचल थी, उसने कई मवेशियों को निवाला बनाया. ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग की टीम से की. वन विभाग ने पिंजरा लगाया. पूरे गांव में कांबिंग की जा रही थी. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया.

पिंजरें में कैद तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat)

रविवार करीब 3 बजे भोर में तेंदुआ शिकार के चक्कर में पिंजरे में जा फंसा. तेंदुए के पकड़े जाने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई, तो बड़ी संख्या में लोग तेंदुए को देखने के लिए पहुंच गए. वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित नानपारा रेंज कार्यालय ले गई. जहां डॉक्टरी परीक्षण करते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं डीएफओ सुन्दरेसा ने बताया कि गांव में कई दिनों से तेंदुए के मूवमेंट की सूचना लगातार मिल रही थी, जिस पर मौके पर टीम द्वारा कांबिंग को बढ़ा दिया गया था और एक पिंजरा गांव में लगाया गया था, जिसे पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी बांधी गई थी. शिकार के चक्कर में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. जिसे रेंज कार्यालय लाया गया है. उच्च अधिकारियों का आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. वहीं तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. डीएफओ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की.

ये भी पढ़ें- देखिए, लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुए दो तेंदुए

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