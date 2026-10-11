ताजमहल परिसर में बंदरों का उत्पात; पर्यटकों पर हमला, छीन रहे खाने का सामान
बंदरों के उत्पात और पर्यटकों को काटने की घटनाएं बढ़ने पर अब नगर निगम ने बंदर पकड़ने का काम शुरू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:18 AM IST
आगरा: ताजमहल और आसपास के क्षेत्र में बंदरों का उत्पात तेजी से बढ़ रहा है. यह उत्पाती बंदर पर्यटकों पर झपट्टा मारकर सामान छीन रहे हैं और काट भी रहे हैं. बंदर पर्यटकों को दौड़ा रहे हैं, जिससे पर्यटक चोटिल भी हो रहे हैं. इससे पर्यटकों में ताजमहल की छवि पर असर पड़ रहा है.
यह बंदर झुंड में चलते हैं और सरेराह खाद्य सामग्री लेकर जाने वाले पर्यटकों पर झपट्टा मारते हैं. पर्यटकों को बंदर काट भी लेते हैं. बंदरों से बचने के लिए पर्यटक दौड़ते हैं तो चोटिल हो जाते हैं. ताजमहल और आसपास के क्षेत्र में बंदरों के काटने की घटनाएं देखें तो सुबह और शाम के समय होती हैं.
बंदरों के उत्पात और पर्यटकों को काटने की घटनाएं बढ़ने पर अब नगर निगम ने बंदर पकड़ने का काम शुरू किया है. ताजमहल के आसपास दशहरा घाट और अन्य जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं. इससे बंदरों को पकड़ा जा रहा है.
एएसआई के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि ताजमहल में बंदरों की समस्या को लेकर प्लानिंग की जा रही है. बंदरों से पर्यटकों को बचाने के लिए जगह-जगह पर स्टैंडी लगाईं गई हैं. ताजमहल के दोनों ही एंट्री गेट पर भी स्टैंडी लगाईं हैं.
इसके साथ ही बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम और वन विभाग को पत्र भेजे गए हैं. एएसआई बंदर पकड़ने का काम नहीं कर सकती है. इसलिए, दोनों ही संबंधित विभाग से पत्राचार करते हैं.
पर्यटकों को हाल में बंदर के काटने की घटनाएं
- 23 सितंबर 2026 को ताजमहल घूमने आए ब्राजील के पर्यटक 83 वर्षीय एंथनी पेन को बंदर ने काटा.
- 23 सितंबर 2026 को पश्चिम बंगाल से आए पर्यटक नारायण घोष पर भी बंदर ने हमला करके चोटिल किया.
- 16 सितंबर 2026 में यूके से तामहल देखने आईं महिला पर्यटक सुजैन पर रॉयल गेट के पास बंदर ने हमला करके हाथ पर काटा.
- 31 अगस्त 2026 को हरियाणा से ताजमहल घूमने आए पर्यटक परिवार के 6 वर्षीय आयांश को बंदर ने काटा.
- 26 जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया की पर्यटक किम मिहे को बंदर ने काटा था.
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि ताजगंज में ताजमहल के आसपास के एरिया में बंदरों के काटने घटनाएं बढी हैं. जहां पर बंदरों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम की ओर से पहले भी अभियान चलाया गया था. अभी बीच में बंदर पकड़ने का अभियान बंद हो गया था.
अब दोबारा से बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है. आसपास के एरिया से बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं. हमारा उददेश्य है कि बंदरों को पकड़ें और यहां पर आने वाले पर्यटकों के साथ ही जनता को बचा सकें.
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