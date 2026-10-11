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ताजमहल परिसर में बंदरों का उत्पात; पर्यटकों पर हमला, छीन रहे खाने का सामान

ताजमहल परिसर में बंदरों का उत्पात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजमहल और आसपास के क्षेत्र में बंदरों का उत्पात तेजी से बढ़ रहा है. यह उत्पाती बंदर पर्यटकों पर झपट्टा मारकर सामान छीन रहे हैं और काट भी रहे हैं. बंदर पर्यटकों को दौड़ा रहे हैं, जिससे पर्यटक चोटिल भी हो रहे हैं. इससे पर्यटकों में ताजमहल की छवि पर असर पड़ रहा है.

यह बंदर झुंड में चलते हैं और सरेराह खाद्य सामग्री लेकर जाने वाले पर्यटकों पर झपट्टा मारते हैं. पर्यटकों को बंदर काट भी लेते हैं. बंदरों से बचने के लिए पर्यटक दौड़ते हैं तो चोटिल हो जाते हैं. ताजमहल और आसपास के क्षेत्र में बंदरों के काटने की घटनाएं देखें तो सुबह और शाम के समय होती हैं.

ताजमहल परिसर में बंदरों का उत्पात. (Video Credit: ETV Bharat) बंदरों के उत्पात और पर्यटकों को काटने की घटनाएं बढ़ने पर अब नगर निगम ने बंदर पकड़ने का काम शुरू किया है. ताजमहल के आसपास दशहरा घाट और अन्य जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं. इससे बंदरों को पकड़ा जा रहा है. एएसआई के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि ताजमहल में बंदरों की समस्या को लेकर प्लानिंग की जा रही है. बंदरों से पर्यटकों को बचाने के लिए जगह-जगह पर स्टैंडी लगाईं गई हैं. ताजमहल के दोनों ही एंट्री गेट पर भी स्टैंडी लगाईं हैं. इसके साथ ही बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम और वन विभाग को पत्र भेजे गए हैं. एएसआई बंदर पकड़ने का काम नहीं कर सकती है. इसलिए, दोनों ही संबंधित विभाग से पत्राचार करते हैं. बंदर के हमले से घायल पर्यटक. (Photo Credit: ETV Bharat)