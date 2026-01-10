गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक: एक साल में एक लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आए सामने
गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है. 2025 में गाजियाबाद में डॉग बाइट के सवा लाख से अधिक मामले रिपोर्ट हुए हैं.
Published : January 10, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है. 2025 में गाजियाबाद में डॉग बाइट के सवा लाख से अधिक मामले रिपोर्ट हुए हैं. हर महीने औसतन दस हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले रिपोर्ट हुए है. आवारा कुत्तों के आतंक के चलते गाजियाबाद के कई इलाकों में प्रदर्शन भी देखे जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. साल दर साल डॉग बाइट के मामलों में हो रही बढ़ोतरी नगर निकायों द्वारा की जा रही निरोधात्मक कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है.
स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में गाजियाबाद में डॉग बाइट के कुल 1 लाख 38 हज़ार 557 मामले रिपोर्ट हुए हैं. साल 2023 और 2024 की तुलना में डॉग बाइट के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज किया गया है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, ऐसे में डॉग बाइट होने की स्थिति में तुरंत वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं. बढ़ती जागरूकता के चलते अब अधिक मामले रिपोर्ट होते हैं. कुल मिलाकर आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि गाजियाबाद में डॉग बाइट के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है.
गाजियाबाद में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक: आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 नवंबर में डॉग बाइट के कुल 15 हजार 167 मामले सामने आए हैं. जबकि दिसंबर में 13 हजार 53 मामले रिपोर्ट हुए हैं. नवंबर और दिसंबर में डॉग बाइट के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं. हर साल लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए धरातल पर की जा रही कार्यवाही ना काफी साबित हो रही है. नगर निकायों द्वारा तमाम कदम तो उठाई जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है.
डॉग बाइट की होती है तीन कैटेगरी: डॉग बाइट के मामलों को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है. पहली कैटेगरी Severe, दूसरी Moderate और तीसरी कैटेगरी Mild होती है. साल 2025 में सामने आए डॉग बाइट के कुल मामलों में एक प्रतिशत मामले Severe कैटेगरी के रहे. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक तकरीबन 1380 लोग डॉग बाइट के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए. गाजियाबाद में साल 2023 में 71 हजार 750 मामले रिपोर्ट हुए थे. 2024 में डॉग बाइट के मामले बढ़कर 2 लाख 6 हजार 742 पहुंच गए. आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है.
डॉग बाइट के कारण वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या में इजाफा: गाजियाबाद के जिला सर्वेलेंस अधिकारी डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, बढ़ते डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या में इजाफा किया गया है. जिले में तकरीबन 170 स्वास्थ्य केंटो पर रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के किन क्षेत्रों में डॉग बाइट की अधिक मामले सामने आ रहे हैं, इसकी जानकारी नगर निकाय के साथ की जाती है. रेबीज के प्रति लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा और एएनएम के माध्यम से बड़े स्तर पर जागरूक किया जा रहा है. यही वजह है कि डॉग बाइट होने की स्थिति में लोग तुरंत नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाते हैं. वैक्सीनेशन सेंटर्स का बढ़ना और डॉग बाइट के प्रति लोगों में जागरूकता होने के चलते अब ज्यादातर मामले रिपोर्ट हो रहे हैं. मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ने से डॉग बाइट के मामलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है.
फिलहाल, गाजियाबाद में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए नंदग्राम और नए बस अड्डे के पास दो एनिमल बर्थ कंट्रोल संचालित है. लेकिन इसके बावजूद भी आवारा कुत्तों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि तीसरा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है. फिलहाल गाजियाबाद में प्रतिदिन तकरीबन 80 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है. तीसरा एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र संचालित होने के बाद तकरीबन 100 से 120 आवारा कुत्तों की नसबंदी हो सकेगी जिससे कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: