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गोरखपुर में आवारा कुत्तों का आतंक: उरुवा में एक ही दिन में 42 लोगों को काटा, इलाके में हड़कंप

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है. उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है.

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 7:39 PM IST

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गोरखपुर: उरुवा थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक ही दिन में इन कुत्तों ने राह चलते बच्चों और बुजुर्गों सहित कुल 42 लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायलों को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा पहुंचाया गया. कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

गोरखपुर में आवारा कुत्तों का आतंक (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर को अचानक से क्षेत्र में कुत्तों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. शाम होते-होते भरवलिया निवासी 8 वर्षीय आराध्या, नकौझा निवासी 12 वर्षीय आर्यन, भरवलिया निवासी 10 वर्षीय आरव, भरवलिया निवासी 4 वर्षीय पिहू, टाड़ी निवासी 10 वर्षीय फैज, विशुनपुरा निवासी 12 वर्षीय काजल, 50 वर्षीय नागेंद्र, 30 वर्षीय घनश्याम, 62 वर्षीय शैल, 78 वर्षीय धनपत, 10 वर्षीय फैज सहित करीब साढ़े 3 दर्जन से अधिक लोगों को कुत्तों ने निशाना बनाया.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आवारा कुत्तों को लेकर भय और नाराजगी है. लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है. प्रभारी चिकित्साधिकारी उरुवा डॉ. जेपी तिवारी का कहना है कि कुत्तों के काटने के मरीज रविवार को भारी संख्या में आए थे, जिनको टीटी इंजेक्शन और एंटी रैबीज का डोज लगवा दिया गया है, जो मरीज अधिक घायल थे, उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश झा ने बताया कि 6 सितंबर को उरूवा में कुत्तों के काटने की घटनाएं अचानक बढ़ गईं, जिसके बाद आनन-फानन में 42 प्रभावित लोगों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया. इनमें से तीन लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, क्योंकि गंभीर मामलों में इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है. वहीं, उरुवां नगर पंचायत द्वारा क्षेत्र में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की उचित कार्रवाई की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग जितने लोगों को कुत्ते ने काटा है उन सब पर नजर बनाए हुए हैं. अस्पताल में एंटी-रेबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी.

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