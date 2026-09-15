ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: सोसायटी में दशहत मचा रहे उल्लू पकड़े गए, कई लोगों पर किया था हमला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सोसायटी में उल्लुओं के आतंक से लोगों को मिली मुक्ति,वन विभाग और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स की टीम ने 7 उल्लुओं को पकड़ा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सोसायटी में उल्लुओं का आतंक खत्म
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सोसायटी में उल्लुओं का आतंक खत्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में पिछले एक हफ्ते से लोग काफी परेशान और खौफ के साये में जीने को मजबूर थे. लेकिन अब उन्हें इससे मुक्ती मिल गई है. सोसायटी में उल्लुओं का आतंक था. वो आसमान से अचानक नीचे आकर लोगों के सिर पर हमला कर रहे थे, जिससे यहां के लोग काफी डरे हुए थे. अब सिर पर हमला करने वाले इन उल्लुओं के पूरे कुनबे को वन विभाग और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स की टीम ने पकड़ लिया है.

उल्लुओं का आतंक खत्म

बिसरख थाना क्षेत्र स्थित इस बहुमंजिला सोसायटी में बीते हफ्ते शाम ढलते ही लोग बाहर निकलने से डरने लगे थे. वॉक पर निकले बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों पर ऊपर से अचानक उल्लू झपटते और सीधे सिर पर चोंच मारकर लहूलुहान कर देते. अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे. निवासियों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद वन विभाग हरकत में आया. शनिवार को टीम ने मौके का मुआयना किया. वन विभाग के कर्मचारियों और वाइल्डलाइफ रेस्क्यूअर आशीष टाक और डॉ. विनीत अरोड़ा ने दिन-रात निगरानी रखकर उल्लुओं के ठिकाने की पहचान की और सोमवार शाम सभी 7 उल्लुओं को जाल की मदद से सुरक्षित पिंजरे में ले लिया.

न विभाग और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स की टीम ने 7 उल्लुओं को पकड़ा (ETV Bharat)

डीएफओ रजनी कांत मित्तल ने बताया कि बिसरख क्षेत्र के निवासियों की शिकायत थी कि उल्लुओं द्वारा नागरिकों पर अटैक कर स्क्रैचेज किए जा रहे हैं, जिससे वहां डर का माहौल था. बर्डस और पक्षी विशेषज्ञों के साथ वन विभाग की टीम ने दौरा किया, सीसीटीवी फुटेज देखे और एक-दो दिन ऑब्जर्वेशन किया. चूंकि उनका यह बिहेवियर सामान्य नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया. इसमें दो एडल्ट और पांच बच्चे,कुल सात उल्लुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है.

"सोसाइटी की शिकायत पर हमने आशीष भाई (बर्ड वॉचर) की मदद से इन्हें कैप्चर किया है. इसमें फाइव नेसलिंग्स (5 बच्चे) हैं और दो व्यस्क नर-मादा हैं, जिनमें से एक अपने बच्चों को बचाने के लिए अटैक कर रहा था. सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और इन्हें सूरजपुर वेटलैंड के प्राकृतिक वास में छोड़ा जाएगा."रजनी कांत मित्तल,डीएफओ

विशेषज्ञ बताते हैं कि उल्लू का यह आक्रामक रूप केवल अपने नवजात बच्चों और घोंसले की सुरक्षा के चलते था. वन विभाग और रेस्क्यू टीम की सूझबूझ से न केवल इंसानों को खौफ से मुक्ति मिली, बल्कि बेजुबानों के पूरे परिवार को भी बिना किसी नुकसान के सुरक्षित प्राकृतिक आशियाना मिल गया.

ये भी पढ़ें :

नोएडा का फायर विभाग आधुनिक गाड़ियों से हुआ लैश, चार गाड़ियां शामिल

नोएडा: मुराद पूरी नहीं हुई तो पुरोहित का कर लिया अपहरण, मामले में दो गिरफ्तार

TAGGED:

GR NOIDA WEST SOCIETY OWLS ATTACK
DFO RAJNI KANT MITTAL
ग्रेटर नोएडा वेस्ट उल्लुओं का आतंक
LA RESIDENCIA SOCIETY GR NOIDA WEST
MENACE OF OWLS IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.