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फ़िल्म संगीतकार नौशाद की साख, 139 साल का इतिहास; अब लखनऊ के इस कॉलेज में गूंजेगी बेटियों की आवाज़

139 साल बाद टूटा पुरुषों का किला: लखनऊ के ऐतिहासिक अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अब बेटियां भी रचेंगी इतिहास.

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139 साल बाद टूटा पुरुषों का किला: अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अब बेटियां भी रचेंगी इतिहास. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 12:35 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की गौरवशाली परंपरा और उसकी समृद्ध विरासत रही है. इसका प्रमाण है उसके पूर्व छात्र. जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पहचान बनाई है. इन प्रतिष्ठित विभूतियों में कला, न्यायपालिका, राजनीति और चिकित्सा जगत के दिग्गज शामिल हैं. इन सभी ने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है. अब यहां एक इतिसाह बनने जा रहा है. यहां अब लड़कियों का एडमिशन शुरू होगा. यहां पहली बार को-एजुकेशन शुरू होगा. देखिए खुर्शीद अहमद की ख़ास रिपोर्ट...

अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब लाल मिश्र ने बताया कि लड़कियों के लिए आरक्षित सीट की कोई व्यवस्था नहीं है. एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्कूल से फॉर्म लेकर फीस जमा करें. उसी के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा.


कॉलेज के प्रिंसिपल साहब लाल ने बताया कि "हम कई सालों से लगातार छात्रों की छुट्टी से पहले 'बालिका सुरक्षा की शपथ' दिलाते हैं. यहां के छात्रों के मन में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति जो भाव है, बहुत शांत भाव है. मुझे लगा कि अब यहां पर को-एजुकेशन शुरू करना चाहिए. साथ ही इस कॉलेज में एक तो बेहतर सुविधा है, दूसरा छात्राओं के सम्मान में छात्रों के मन में कोई कमी नहीं है और इनका मन बहुत शांत है, इसलिए मुझे लगा कि अब यहां को-एजुकेशन शुरू करना चाहिए."

इस कॉलेज में गूंजेगी बेटियों की आवाज़. (etv bharat)


लखनऊ के डीआईओएस देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि कोई एजुकेशन के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होती है. अनुमति के बाद इंटर कॉलेज में 'को एजुकेशन सिस्टम' लागू कर सकते हैं. अमीनाबाद इंटर कॉलेज ने को-एजुकेशन के लिए अनुमति ले ली है.

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लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध विरासत रही है. (ईटीवी भारत)



शिक्षा विभाग के ज्वॉइंट डायरेक्टर विवेक नौटियाल ने बताया कि विभाग इस पहल की सराहना करता है कि बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिलेगी. महिला सशक्तिकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है.

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अमीनाबाद इंटर कॉलेज. (ईटीवी भारत)


लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया नगर निगम के अधीन संचालित दूसरे इंटर कॉलेज में अभी कोई एजुकेशन सिस्टम लागू करने की कोई प्लानिंग नहीं है. अमीनाबाद इंटर कॉलेज में 122 सीसीटीवी कैमरे पहले ही से लगे हैं. कॉलेज परिसर में कोई ऐसा जगह नहीं है, जहां पर कैमरे की नजर ना हो. इसके लिए अलग से बजट देना संभव नहीं है.

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अमीनाबाद इंटर कॉलेज. (ईटीवी भारत)



इतिहासकार आरूप चक्रवर्ती बताते हैं कि नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज की स्थापना 10 अक्टूबर, 1887 को अमीनाबाद म्यूनिसिपल ए.बी.बी. स्कूल के नाम से हुई तथा स्व. बेनी प्रसाद भट्‌नागर (प्रधानाचार्य) के सत्प्रयासों से 1913 में हाईस्कूल तथा स्व. बैजनाथ सिंह (प्रधानाचार्य) के प्रयासों से 1947 में इण्टरमीडिएट हुआ.

संस्कार युक्त शिक्षा देकर सुनागरिक निर्माण ही इस विद्यालय का प्रारम्भिक लक्ष्य है. इस विद्यालय ने देश को अनेकों प्रतिभाएँ दीं, जो विविध गौरवान्वित पदों पर आसीन होकर इस विद्यालय के यश को देश विदेश में बढ़ा रहे हैं. विद्यालय में इण्टर स्तर तक विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, व्यवसायिक वर्ग एवं कम्प्यूटर विषय की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है.

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लखनऊ का ऐतिहासिक अमीनाबाद इंटर कॉलेज. (ईटीवी भारत)

इस विद्यालय में छात्रों की उत्तम शिक्षा के साथ ही उनमें संस्कारों का विकास, चरित्र निर्माण करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से प्रयास किया जाता है. चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों का आयोजन किया जाता है.

छात्र विद्यालय, जनपद राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होते हैं तथा जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं.

अमीनाबाद इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक मान्यता प्राप्त है.



विद्यालय के पूर्व छात्रों में से कुछ विभूतियाँ

1: पद्मश्री नौशाद अली (संगीतकार)

2: तलत महमूद (गायक)

3: न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय एच. एन. तिलहरी

4. चन्द्रभानु गुप्त (पूर्व मुख्यमंत्री, उ. प्र.)

5. बेनी प्रसाद वर्मा (पूर्व) इस्पात मंत्री, भारत सरकार

6. पद्मश्री डॉ. एस. सी. राय (विश्व प्रसिद्ध सर्जन एवं पूर्व महापौर, लखनऊ)

7. न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय श्री रामनाथ शर्मा

वर्तमान में कॉलेज में 1000 छात्र पढ़ते हैं, जो कि आसपास के कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या है.


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Last Updated : June 20, 2026 at 2:25 PM IST

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