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फ़िल्म संगीतकार नौशाद की साख, 139 साल का इतिहास; अब लखनऊ के इस कॉलेज में गूंजेगी बेटियों की आवाज़

139 साल बाद टूटा पुरुषों का किला: अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अब बेटियां भी रचेंगी इतिहास. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की गौरवशाली परंपरा और उसकी समृद्ध विरासत रही है. इसका प्रमाण है उसके पूर्व छात्र. जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पहचान बनाई है. इन प्रतिष्ठित विभूतियों में कला, न्यायपालिका, राजनीति और चिकित्सा जगत के दिग्गज शामिल हैं. इन सभी ने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है. अब यहां एक इतिसाह बनने जा रहा है. यहां अब लड़कियों का एडमिशन शुरू होगा. यहां पहली बार को-एजुकेशन शुरू होगा. देखिए खुर्शीद अहमद की ख़ास रिपोर्ट...

अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब लाल मिश्र ने बताया कि लड़कियों के लिए आरक्षित सीट की कोई व्यवस्था नहीं है. एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्कूल से फॉर्म लेकर फीस जमा करें. उसी के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा.



कॉलेज के प्रिंसिपल साहब लाल ने बताया कि "हम कई सालों से लगातार छात्रों की छुट्टी से पहले 'बालिका सुरक्षा की शपथ' दिलाते हैं. यहां के छात्रों के मन में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति जो भाव है, बहुत शांत भाव है. मुझे लगा कि अब यहां पर को-एजुकेशन शुरू करना चाहिए. साथ ही इस कॉलेज में एक तो बेहतर सुविधा है, दूसरा छात्राओं के सम्मान में छात्रों के मन में कोई कमी नहीं है और इनका मन बहुत शांत है, इसलिए मुझे लगा कि अब यहां को-एजुकेशन शुरू करना चाहिए."

इस कॉलेज में गूंजेगी बेटियों की आवाज़. (etv bharat)



लखनऊ के डीआईओएस देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि कोई एजुकेशन के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होती है. अनुमति के बाद इंटर कॉलेज में 'को एजुकेशन सिस्टम' लागू कर सकते हैं. अमीनाबाद इंटर कॉलेज ने को-एजुकेशन के लिए अनुमति ले ली है.

लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध विरासत रही है. (ईटीवी भारत)





शिक्षा विभाग के ज्वॉइंट डायरेक्टर विवेक नौटियाल ने बताया कि विभाग इस पहल की सराहना करता है कि बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिलेगी. महिला सशक्तिकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है.

अमीनाबाद इंटर कॉलेज. (ईटीवी भारत)



लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया नगर निगम के अधीन संचालित दूसरे इंटर कॉलेज में अभी कोई एजुकेशन सिस्टम लागू करने की कोई प्लानिंग नहीं है. अमीनाबाद इंटर कॉलेज में 122 सीसीटीवी कैमरे पहले ही से लगे हैं. कॉलेज परिसर में कोई ऐसा जगह नहीं है, जहां पर कैमरे की नजर ना हो. इसके लिए अलग से बजट देना संभव नहीं है.