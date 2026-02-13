ETV Bharat / state

बच्चा चोरी की अफवाह पर बहकी भीड़, बेरहमी से कर दी कई लोगों की पिटाई

बोकारोः शहर में बच्चा चोरी की अफवाह का शिकार कुछ अन्य लोग आ गये. गुस्से में भड़के स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश से आई एक गाड़ी को निशाना बनाया और उसमें बैठे लोगों की पिटाई कर दी. पुलिस की तत्परता से उनकी जान बची और उन्हें सुरक्षा मिली.

बच्चा चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने बेरहमी से जमकर साधुओं की पिटाई कर दी. उत्तर प्रदेश से आए साधु भीड़ से गुजारिश करते रहे कि हम लोग मांगने खाने वाले हैं लेकिन भीड़ ने इनकी एक न सुनी और उनके साथ जमकर मारपीट हुई. बच्चा चोरी के अफवाह ने इन साधु संतों के साथ बेरहमी से पिटाई के बाद उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

जानकारी देते स्थानीय, पीड़ित और डीएसपी (ETV Bharat)

चास इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर इन साधुओं को बचाया और सुरक्षित अपने थाना लेकर चली गई. जहां इन साधुओं ने अपनी आपबीती बताई और कहा कि काफी मिन्नत के बाद भी लोग नहीं माने और बुरी तरह से हमारी पिटाई कर दी. इन संतों ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस की टीम नहीं आती तो आज हमलोगों मौत हो जाती.

ये घटना बोकारो जिला के चास थाना क्षेत्र के बंसीडीह की है. जहां यह साधु उत्तर प्रदेश नंबर के बोलेरो वाहन पर सवार थे. यहां इनके साथ मारपीट के साथ ही उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इस मामले को लेकर स्थानीय महिला ने बताया कि हमारी बच्चियों के साथ यह लोग बात कर रहे थे जब इनसे पूछताछ की गयी तो यह सही बात नहीं बता रहे थे. वहीं उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट जब ऊपर वाला हटाया गया तो दूसरा नंबर प्लेट लगा मिला. जिससे लोगों में बच्चा चोर होने का शक गहरा गया और उनके साथ मारपीट की गयी.