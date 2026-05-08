दिल्ली से फरीदाबाद के बीच MEMU रेल सेवा को मिली मंजूरी, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सुविधा से दिल्ली और फरीदाबाद के बीच हर दिन सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी.
Published : May 8, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली और फरीदाबाद के बीच नई मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) रेल सेवा संचालित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दिल्ली और फरीदाबाद के बीच प्रतिदिन आवागमन करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन रोजगार, शिक्षा, व्यापार और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आते हैं. लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और दैनिक यात्रियों द्वारा अतिरिक्त और सुविधाजनक रेल सेवा की मांग की जा रही थी. मौजूदा परिवहन व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव होने के कारण यात्रियों को भीड़, देरी और असुविधा का सामना करना पड़ता था. एमईएमयू सेवा शुरू होने से यात्रियों को तेज, सुलभ और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
केंद्र सरकार के साथ मिलकर कर रहे काम-सीएम रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार आम नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं और यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर लगातार कार्य कर रही है. डबल इंजन सरकार के प्रयासों से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन एवं कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति मिल रही है. यह नई रेल सेवा न केवल यात्रियों का समय बचाएगी, बल्कि सड़क यातायात के दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
एमईएमयू रेलगाड़ी क्या है?
मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) भारतीय रेलवे की आधुनिक इलेक्ट्रिक यात्री रेल सेवा है, जिसे मुख्य रेल मार्गों पर कम और मध्यम दूरी के दैनिक आवागमन के लिए विकसित किया गया है. यह ईएमयू रेल सेवा का विस्तारित रूप है, जिसका उपयोग शहरों के भीतर नहीं बल्कि शहरों और आसपास के कस्बों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है. इन रेलगाड़ियों में पारंपरिक ट्रेनों की तरह अलग इंजन नहीं होता, बल्कि मोटर कोच ही पूरी ट्रेन को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे ये बार-बार रुकने वाले मार्गों पर अधिक कुशलता से संचालित होती हैं.
एमईएमयू रेल गाड़ियों में सुविधा
एमईएमयू रेलगाड़ियां सामान्यत 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलती हैं और दैनिक यात्रियों, कर्मचारियों, छात्रों तथा कामकाजी लोगों के लिए किफायती, तेज और सुविधाजनक परिवहन विकल्प मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें यात्रियों के चढ़ने-उतरने की सुविधा अधिक सहज होती है और कम दूरी की यात्रा अपेक्षाकृत तेज, किफायती तथा सुविधाजनक बनती है. आधुनिक एमईएमयू रेलगाड़ियों में एलईडी लाइट, जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो-टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरे और ऊर्जा दक्ष तकनीक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.
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