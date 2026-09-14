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उत्तराखंड में 4 वीर शहीदों की याद में बनेंगे स्मारक और शहीद द्वार, धामी सरकार ने दी वित्तीय स्वीकृति

देहरादून: देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के चार वीर सपूतों की स्मृति में शहीद स्मारक और शहीद द्वार बनाए जाएंगे. इनके निर्माण को लेकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है. वहीं, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और प्रेरणा के स्थायी केंद्र बनेंगे.

दरअसल, सैन्य भूमि के रूप में अपनी विशेष पहचान रखने वाले उत्तराखंड में धामी सरकार ने शहीदों के सम्मान और उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए एक अहम निर्णय लिया है. सरकार ने प्रदेश के चार वीर जवानों की स्मृति में शहीद स्मारक एवं शहीद द्वारों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. सरकार के इस कदम से शहीदों के गांवों और परिजनों में खुशी की लहर है.

वहीं, सरकार का मानना है कि स्थानीय युवाओं में भी राष्ट्रसेवा के प्रति उत्साह का संचार होगा. इस महत्वपूर्ण निर्णय के सामने आने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के वीरों के त्याग को सम्मान देने और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सरकार की ओर से जारी स्वीकृति के मुताबिक, पौड़ी और टिहरी जिलों के चार अलग-अलग स्थानों पर इन स्मारकों एवं द्वारों का निर्माण किया जाएगा.

इन चार वीर शहीदों के गांवों में होगा निर्माण-