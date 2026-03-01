ETV Bharat / state

सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत पर जंतर-मंतर पर आयोजित की गई सभा, दी गई श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: राजधानी के जंतर-मंतर पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय सहित अन्य समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया. सभा में सभी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और संघर्षों को याद किया.

वक्ताओं ने जताया शोक और आक्रोश: सभा को संबोधित करते हुए सैयद उमर हसन ने कहा कि वह एक धार्मिक विद्वान हैं और खामेनेई के विचारों से प्रेरित रहे हैं. लोग यहां केवल शोक व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं. खामेनेई ने हमेशा अत्याचार के खिलाफ बोलने का काम किया और इसी कारण वह वैश्विक ताकतों के निशाने पर रहे. वहीं मिर्जा मेहदी रजा ने कहा कि शहादत हमारी विरासत है और इतिहास में कर्बला से लेकर आज तक अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहा है. उन्होंने इमाम हुसैन और अन्य ऐतिहासिक शख्सियतों का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्य और न्याय की राह आसान नहीं होती, लेकिन उसी पर चलना उनका संकल्प है.

श्रद्धांजलि सभा में अयातुल्ला खामेनेई को किया गया याद (ETV Bharat)

अमेरिका और इजराइल पर लगाए आरोप: सभा के दौरान वक्ताओं ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाए और खामेनेई की मौत को 'अन्यायपूर्ण कार्रवाई' बताया. वक्ताओं ने कहा कि विश्व राजनीति में शक्तिशाली देश अक्सर अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं.