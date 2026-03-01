सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत पर जंतर-मंतर पर आयोजित की गई सभा, दी गई श्रद्धांजलि
सभा के दौरान कहा गया कि खामेनेई हमेशा अत्याचार के खिलाफ बोलने का काम किया और इसी कारण वह वैश्विक ताकतों के निशाने पर रहे.
नई दिल्ली: राजधानी के जंतर-मंतर पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय सहित अन्य समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया. सभा में सभी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और संघर्षों को याद किया.
वक्ताओं ने जताया शोक और आक्रोश: सभा को संबोधित करते हुए सैयद उमर हसन ने कहा कि वह एक धार्मिक विद्वान हैं और खामेनेई के विचारों से प्रेरित रहे हैं. लोग यहां केवल शोक व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं. खामेनेई ने हमेशा अत्याचार के खिलाफ बोलने का काम किया और इसी कारण वह वैश्विक ताकतों के निशाने पर रहे. वहीं मिर्जा मेहदी रजा ने कहा कि शहादत हमारी विरासत है और इतिहास में कर्बला से लेकर आज तक अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहा है. उन्होंने इमाम हुसैन और अन्य ऐतिहासिक शख्सियतों का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्य और न्याय की राह आसान नहीं होती, लेकिन उसी पर चलना उनका संकल्प है.
अमेरिका और इजराइल पर लगाए आरोप: सभा के दौरान वक्ताओं ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाए और खामेनेई की मौत को 'अन्यायपूर्ण कार्रवाई' बताया. वक्ताओं ने कहा कि विश्व राजनीति में शक्तिशाली देश अक्सर अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं.
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का किया उल्लेख: वक्ताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल का जिक्र करते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना इतिहास की परंपरा रही है. जैसे भारत ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, वैसे ही वह भी वैश्विक स्तर पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में खड़े हैं.
एकता और प्रतिरोध का संदेश: सभा के अंत में कहा गया कि उद्देश्य किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एकजुटता दिखाना है. उन्होंने दावा किया कि ईरान जैसे देशों ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर वैश्विक राजनीति में अपनी पहचान बनाई है. वह भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखते रहेंगे.
