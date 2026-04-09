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पर्यावरण प्रेमियों की मांग, सरकार खेजड़ी संरक्षण के लिए जल्द बनाए कानून

संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने जाते पर्यावरण प्रेमी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: प्रदेश सरकार द्वारा खेजड़ी काटने पर रोक लगाकर इसके संरक्षण की घोषणा के बावजूद हो रही कटाई को लेकर गुरुवार को पर्यावरण प्रेमियों ने जोधपुर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द से जल्द इसके लिए कठोर कानून बनाकर लागू करने की मांग की. पर्यावरण प्रेमी रामनिवास बुधनगर ने बताया कि राज्य सरकार ने बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों के साथ समझौता किया था कि कानून बनने तक खेजड़ी का प्रदेश में संरक्षण किया जाएगा, लेकिन सरकार के ही जनप्रतिनिधि खेजड़ी काट रहे हैं. उनका विरोध करने पर पर्यावरण प्रेमियों के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि धोरीमन्ना क्षेत्र में लगातार खेजड़ी काटी जा रही है. इसको लेकर विरोध हुआ तो पर्यावरण प्रेमियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जबकि सरकार को चाहिए कि वह अपनी घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द कठोर कानून बनाए और इस वृक्ष का संरक्षण कर सके. पुलिस ने खेजड़ी बरामद की, फिर भी मामला: पर्यावरण प्रेमी परसराम विश्नोई ने बताया कि धोरीमन्ना में जेसीबी से कुछ दिनों पहले खेजड़ी काटने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी. खेजड़ी बरामद भी की थी. दो दिन पहले फिर वहां पर खेजड़ी काटी गई. पर्यावरण प्रेमी ने विरोध किया तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया. इससे सभी पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं. खेजड़ी संरक्षण के लिए बोलने वालों के खिलाफ अगर मामले दर्ज होंगे, तो राज्य वृक्ष का संरक्षण कैसे होगा? पर्यावरणप्रेमियों ने संभागीय आयुक्त को दिया ज्ञापन (ETV Bharat Jodhpur)