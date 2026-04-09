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पर्यावरण प्रेमियों की मांग, सरकार खेजड़ी संरक्षण के लिए जल्द बनाए कानून

धोरीमन्ना में खेजड़ी काटने पर पुलिस ने की कार्रवाई, लेकिन विरोध करने वाले पर्यावरण प्रेमी के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज करा दिया.

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संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने जाते पर्यावरण प्रेमी (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 3:57 PM IST

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जोधपुर: प्रदेश सरकार द्वारा खेजड़ी काटने पर रोक लगाकर इसके संरक्षण की घोषणा के बावजूद हो रही कटाई को लेकर गुरुवार को पर्यावरण प्रेमियों ने जोधपुर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द से जल्द इसके लिए कठोर कानून बनाकर लागू करने की मांग की. पर्यावरण प्रेमी रामनिवास बुधनगर ने बताया कि राज्य सरकार ने बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों के साथ समझौता किया था कि कानून बनने तक खेजड़ी का प्रदेश में संरक्षण किया जाएगा, लेकिन सरकार के ही जनप्रतिनिधि खेजड़ी काट रहे हैं. उनका विरोध करने पर पर्यावरण प्रेमियों के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि धोरीमन्ना क्षेत्र में लगातार खेजड़ी काटी जा रही है. इसको लेकर विरोध हुआ तो पर्यावरण प्रेमियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जबकि सरकार को चाहिए कि वह अपनी घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द कठोर कानून बनाए और इस वृक्ष का संरक्षण कर सके.

पुलिस ने खेजड़ी बरामद की, फिर भी मामला: पर्यावरण प्रेमी परसराम विश्नोई ने बताया कि धोरीमन्ना में जेसीबी से कुछ दिनों पहले खेजड़ी काटने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी. खेजड़ी बरामद भी की थी. दो दिन पहले फिर वहां पर खेजड़ी काटी गई. पर्यावरण प्रेमी ने विरोध किया तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया. इससे सभी पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं. खेजड़ी संरक्षण के लिए बोलने वालों के खिलाफ अगर मामले दर्ज होंगे, तो राज्य वृक्ष का संरक्षण कैसे होगा?

पर्यावरणप्रेमियों ने संभागीय आयुक्त को दिया ज्ञापन (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: खेजड़ी बचाने की जंग में बड़ी जीत: बीकानेर में जारी महापड़ाव समाप्त, सरकार बनाएगी सख्त कानून

सौ रुपए था पहले जुर्माना: राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 80 से 86 तक खेतों में मौजूद वृक्षों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जिसमें वृक्ष काटने पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना है. दोबारा काटने पर 200 रुपये का अधिकतम जुर्माना है. इसमें बरसों बाद भी बदलाव नहीं हुआ था. हाल ही में खेजड़ी को लेकर हुए आंदोलन और कानून बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद जुर्माना एक हजार रुपए कर दिया गया, लेकिन पर्यावरण प्रेमी इसके विरोध में उतर आए. बीकानेर में लंबे समय तक धरना चला. बाद में विधानसभा सत्र के दौरान ही सरकार ने खेजड़ी काटने को लेकर नया कानून बनने तक संरक्षण की घोषणा की थी, तब आंदोलन समाप्त हुआ था.

विधानसभा में भाटी ने कहा – 26 लाख खेजड़ी कटीं: हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा के बजट सत्र में बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी, ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि खेजड़ी हमारा जीवन है. यह केवल पेड़ नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है. पिछले 15 वर्षों में 26 लाख खेजड़ी काटी जा चुकी हैं. आने वाले समय में 50 लाख खेजड़ी कटने की आशंका है.

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