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गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने का अभियान; मथुरा में DM को ज्ञापन, मेरठ में अलग अंदाज

गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने का अभियान, ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा/मेरठ/बरेली: गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने के लिए मथुरा के साधु-संतों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कलेक्ट मुख्यालय पर पहुंचकर 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा गया. वहीं, मेरठ में भी साधु-संत भजन-कीर्तन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. बरेली में भी हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है. मथुरा में चला हस्ताक्षर अभियान: कान्हा की नगरी से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए चार चरणों में अभियान शुरू किया गया है. 27 अप्रैल से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया. तहसील स्तर पर 5 लाख हस्ताक्षर किए गए. 27 जुलाई को जनपद मुख्यालय स्तर पर 11 लाख हस्ताक्षर किए गए हैं. तीसरा अभियान प्रदेश स्तर पर किया जाएगा और चौथा अभियान नेशनल स्तर दिल्ली में होगा. संतों ने कहा कि गाय में 84 करोड़ देवी देवता समाहित हैं. गाय का सम्मान, गाय की सुरक्षा, गाय को भरपेट भोजन और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर संत एकजुट हैं. संतों ने कहा कि गौ मैया नहीं रहेगी तो संत समाज नहीं रहेगा. सनातन धर्म, हिंदू धर्म और राष्ट्र नहीं रहेगा. गाय की सुरक्षा बहुत जरूरी है. राधा श्याम महिला संत ने बताया आज हम सब जुट होकर गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं. गाय की सेवा होगी, गाय की सुरक्षा होगी और गाय को भरपेट भोजन मिलेगा तो सनातन धर्म भी खुश रहेगा. इसलिए गाय की सुरक्षा और राष्ट्र माता के लिए संकल्प लिया गया है. मथुरा में DM को ज्ञापन. (Video Credit: ETV Bharat) समाजसेवी कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए चार चरणों में अभियान चलाया जा रहा है. हजारों साधु संत, समाजसेवी जन समर्थन के साथ कलेक्ट मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है. लाखों गौभक्तों ने हस्ताक्षर किए हैं. हम 3 महीने बाद दिल्ली में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अभियान और जनांदोलन किया जाएगा. संतश्री परमेश्वर दास त्यागी ने बताया गाय देश की पहचान है. संतों का स्वाभिमान है. सनातन हिंदुओं का अभिमान है. गाय की सुरक्षा जरूरी है. गाय को राष्ट्र माता घोषित करना आवश्यक है. हजारों की संख्या में साधु संत, समाजसेवी बृजवासी और छात्र-छात्राओं ने अपनी सहभागिता इस आंदोलन में की है. मेरठ में भजन-कीर्तन पहुंचे लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)