गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने का अभियान; मथुरा में DM को ज्ञापन, मेरठ में अलग अंदाज
संतों ने कहा कि गौ मैया नहीं रहेगी तो संत समाज नहीं रहेगा. सनातन धर्म, हिंदू धर्म और राष्ट्र नहीं रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:50 PM IST
मथुरा/मेरठ/बरेली: गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने के लिए मथुरा के साधु-संतों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कलेक्ट मुख्यालय पर पहुंचकर 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा गया. वहीं, मेरठ में भी साधु-संत भजन-कीर्तन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. बरेली में भी हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है.
मथुरा में चला हस्ताक्षर अभियान: कान्हा की नगरी से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए चार चरणों में अभियान शुरू किया गया है. 27 अप्रैल से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया.
तहसील स्तर पर 5 लाख हस्ताक्षर किए गए. 27 जुलाई को जनपद मुख्यालय स्तर पर 11 लाख हस्ताक्षर किए गए हैं. तीसरा अभियान प्रदेश स्तर पर किया जाएगा और चौथा अभियान नेशनल स्तर दिल्ली में होगा.
संतों ने कहा कि गाय में 84 करोड़ देवी देवता समाहित हैं. गाय का सम्मान, गाय की सुरक्षा, गाय को भरपेट भोजन और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर संत एकजुट हैं. संतों ने कहा कि गौ मैया नहीं रहेगी तो संत समाज नहीं रहेगा. सनातन धर्म, हिंदू धर्म और राष्ट्र नहीं रहेगा. गाय की सुरक्षा बहुत जरूरी है.
राधा श्याम महिला संत ने बताया आज हम सब जुट होकर गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं. गाय की सेवा होगी, गाय की सुरक्षा होगी और गाय को भरपेट भोजन मिलेगा तो सनातन धर्म भी खुश रहेगा. इसलिए गाय की सुरक्षा और राष्ट्र माता के लिए संकल्प लिया गया है.
समाजसेवी कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए चार चरणों में अभियान चलाया जा रहा है. हजारों साधु संत, समाजसेवी जन समर्थन के साथ कलेक्ट मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है. लाखों गौभक्तों ने हस्ताक्षर किए हैं. हम 3 महीने बाद दिल्ली में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अभियान और जनांदोलन किया जाएगा.
संतश्री परमेश्वर दास त्यागी ने बताया गाय देश की पहचान है. संतों का स्वाभिमान है. सनातन हिंदुओं का अभिमान है. गाय की सुरक्षा जरूरी है. गाय को राष्ट्र माता घोषित करना आवश्यक है. हजारों की संख्या में साधु संत, समाजसेवी बृजवासी और छात्र-छात्राओं ने अपनी सहभागिता इस आंदोलन में की है.
मेरठ में दिखा अनोखा अंदाज: गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मेरठ में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत जिलाधिकारी कार्यालय तक भजन कीर्तन करते हुए पहुंचे. इस दौरान जो भी रास्ते में जो मिला वह भी साथ हो लिया.
सोमवार को मेरठ जिला मुख्यालय का नजारा बदला-बदला सा था. सैकड़ो की संख्या में गौ प्रेमी एक साथ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश किए और इस दौरान सभी लोग नाचते, गाते झूमते देखे गए. हाथ में ढोल मंजीरे और अन्य वाद्य यंत्र लेकर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन भी दिया गया.
इस दौरान लगभग 1 लाख 75 हजार नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज लेकर भी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जिले के लोग अलग-अलग कोने से पहुंचे थे.
गौ सम्मान आह्वान अभियान समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले लगभग 6 महीने से देश भर के संतों, गौसेवकों, गौभक्तों के नेतृत्व में गाय सम्मान आह्वान अभियान संचालित किया जा रहा है.
अभियान के माध्यम से पूरे देश में गौ हत्या निषेध हो, केंद्र सरकार कानून बनाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्थापना की मांग की उठाई जा रही है.
बरेली में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन: बरेली में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को तमाम हिंदू संगठनों, गौ सेवकों ने विशाल पदयात्रा निकाली. इस दौरान शहर के कई इलाकों से गुजरते हुई पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे.
जब ज्ञापन देने की बारी आई तो उन्होंने जिलाधिकारी के अलावा किसी को भी ज्ञापन देने से इंकार कर दिया. हालांकि जिलाधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण ज्ञापन नहीं सौंपा जा सका और पूरा कार्यक्रम धरने में परिवर्तित हो गया.
संगठन प्रभारी आशीष शर्मा ने कहा हमारी सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर गौवंश के हित में कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसको अमल में लाया जाए. धरने के चलते कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.
बाद में डीएम अविनाश सिंह ने प्रदर्शनकारियों को अपने दफ्तर बुलाया और उनकी बात को सुना. उन्होंने कहा कि आपकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे. इसके बाद प्रदर्शनकारी कलक्ट्रेट दफ्तर से रवाना हो गए.
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