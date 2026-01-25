ETV Bharat / state

बर्फबारी में शादियों का रंग नहीं पड़ा फीका, नवजोड़ों के लिए यादगार बना लम्हा, जमकर थिरके बाराती

बर्फबारी में संपन्न हुआ विवाह: गौर हो कि बीते दिनों लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी हुई. जिससे सैलानियों और स्थानीय व्यवसायियों के चेहरों में रौनक लौट आई है. सैलानी बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए उत्तराखंड के हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं. इसी बीच बर्फबारी के बीच कुछ शादियां यादगार बन गई. विवाह समारोह भले ही बर्फबारी के बीच संपन्न कराना पड़ा हो, लेकिन बर्फबारी ने शादी की खुशियां दोगुनी कर दी.

धनोल्टी: उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच दूल्हा दुल्हन के लिए शादी यादगार बन गयी. यहां तक की शादी की रश्में भी बर्फबारी के बीच ही संपन्न हुई.वहीं बर्फबारी के बीच हुई शादी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और ढोल दमाऊं की थाप पर बाराती जमकर थिरके.

बर्फबारी में जमकर थिरके बाराती: 23 जनवरी को जौनपुर के सिंजल गांव निवासी मनजीत की बारात थौलधार के बिन्दाल कोटी गांव निवासी काजल के घर आई थी, तभी मौसम ने करवट ली और कुछ देर बाद नगुन-सुवाखोली मोटरमार्ग पर मौरियाणा टॉप से क्यार्दाचली के बीच जमकर बर्फबारी शुरू हुई. जिसके कारण बारात को रात में दुल्हन के गांव बिन्दालकोटी ही रूकना पड़ा. 24 जनवरी को धूप निकलने के बाद बारात वापस दुल्हन लेकर दुल्हे के घर सिंजल गांव लौटी. सुबह लौटते वक्त दूल्हा दुल्हन बर्फबारी के बीच से निकले. इस दौरान ढोल दमाऊ की थाप पर बाराती जमकर थिरकते नजर आए.

बर्फबारी के बीच दूल्हा-दुल्हन ने लिए सात फेरे (Photo-Local Resident)

अर्जुन सिंह व विजयना की बर्फबारी के बीच हुई फेरे: वहीं थौलधार के कण्डीसौड़ के धरवाल गांव निवासी अर्जुन सिह की बारात बीती 23 जनवरी को नगुन पट्टी के बिन्दालकोटी गांव निवासी दुल्हन बिजयना के घर पहुंची वैसे ही जमकर बर्फबारी शुरू हो गई. जिसके बाद जयमाला, विवाह रश्में और फेरे बर्फबारी के बीच ही संपन्न हुए. ये पल दोनों नवजोड़े के लिए यादगार बन गया. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

बर्फबारी की बीच पूरी हुई शादी की रश्में (Photo-Local Resident)

वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते मसूरी- देहरादून मोटरमार्ग पर कोल्हू खेत के पास एक पेड़ सड़क पर गिर गया. जिसकी चपेट में देहरादून से टिहरी के बगिंयाल आ रहा एक पिकअप वाहन आ गया. जिसमें सवार चालक बाल बाल बच गया. गनीमत रही की पेड़ सड़क के दूसरी ओर दीवार पर अटक गया.

पढ़ें-