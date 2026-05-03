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सिरसा में अनोखी पहल, वार्ड समिति की बैठक में किन्रर समुदाय के लोग होंगे शामिल

समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के लिए सिरसा में वार्ड समितियों की बैठकों में किन्नर समाज के लोगों को शामिल किया जायेगा.

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ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में शामिल किया जायेगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 3:46 PM IST

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सिरसा: हरियाणा का सिरसा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां वार्ड समितियों की बैठकों में किन्नर यानी ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा. जिला प्रशासन की इस बड़ी पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें समानता का अधिकार दिलाना है. अब वार्ड क्षेत्रों में रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हर वार्ड समिति की बैठक में विशेष तौर पर बुलाया जाएगा ताकि वे भी अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें.

'स्थानीय मुद्दों का बेहतर समाधान होगा': जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस पहल का मुख्य मकसद समाज के हर वर्ग को स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल करना है जिससे उनकी आवाज को मजबूती मिल सके और स्थानीय मुद्दों का बेहतर समाधान हो." वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि "इस पहल से न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिक समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी."

वार्ड समिति की बैठक में किन्रर समुदाय के लोग होंगे शामिल (ETV Bharat)

ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी का माहौल: इस पहल को सामाजिक समरसता और समान अधिकारों की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी का माहौल है. महक ने जिला प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि "अब उन्हें अपनी बात सीधे प्रशासन तक रखने का अवसर मिलेगा".

नशे के खात्मे के लिए आवाज उठाने की तैयारीः प्रशासन के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की भाव्या ने एक अच्छी पहल बताया है और कहा कि "अब वह भी अपनी समस्याएं इस दौरान रख सकेंगे और प्रशासन में सरकार तक अपनी आवाज पहुंच सकेंगे." समुदाय के लोगों ने कहा नशे के खात्मे के लिए हमलोग आवाज उठांगे और नशा को सिरसा जिले से खत्म करने में प्रशासन का सहयोग करेंगे.

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