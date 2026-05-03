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सिरसा में अनोखी पहल, वार्ड समिति की बैठक में किन्रर समुदाय के लोग होंगे शामिल

ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में शामिल किया जायेगा ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा का सिरसा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां वार्ड समितियों की बैठकों में किन्नर यानी ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा. जिला प्रशासन की इस बड़ी पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें समानता का अधिकार दिलाना है. अब वार्ड क्षेत्रों में रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हर वार्ड समिति की बैठक में विशेष तौर पर बुलाया जाएगा ताकि वे भी अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें. 'स्थानीय मुद्दों का बेहतर समाधान होगा': जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस पहल का मुख्य मकसद समाज के हर वर्ग को स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल करना है जिससे उनकी आवाज को मजबूती मिल सके और स्थानीय मुद्दों का बेहतर समाधान हो." वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि "इस पहल से न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिक समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी."