ETV Bharat / state

सिरसा में नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ ने किया विरोध-प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर जॉब सिक्योरिटी की मांगः नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ के सदस्य रणबीर सिंह और जीवन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है. कर्मचारियों का कहना है कि "HKRNL के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी अन्य नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए. अस्थायी और अनुबंध के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों का भविष्य हमेशा असुरक्षित बना रहता है, जिससे मानसिक और आर्थिक तनाव बढ़ता है."

सिरसाः हरियाणा के सिरसा में नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ. कर्मचारियों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए सिरसा के तहसीलदार और यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताते हुए सरकार से जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है. इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

सरकार नॉन टीचिंग स्टाफ की कर रही है अनदेखी: प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मांग की कि सभी यूनिवर्सिटी में कार्यरत नॉन टीचिंग कर्मचारियों को कम से कम 5 साल तक सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत लाया जाए. उनका कहना है कि यह कानून लागू होने से कर्मचारियों को न केवल रोजगार की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे. कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ की अनदेखी कर रही है.

कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले सरकारः संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि "नॉन टीचिंग कर्मचारी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बिना इनके काम के शिक्षा व्यवस्था ठप हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें न तो उचित सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही स्थायी भविष्य की गारंटी. यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है." प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे. जरूरत पड़ने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ ने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से समझा जाए और जल्द से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.

HKRNL कर्मचारियों को दायरे से बाहर रखना गलतः कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि "हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों के 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष तक नौकरी की गारंटी दी है जो एक सराहनीय कदम है. किन्तु विश्वविद्यालयों के अनुबंधित (HKRNL) कर्मचारियों को इस नियम के दायरे में शामिल न किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण है. विश्वविद्यालयों के HKRNL कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा अधिनियम 2024 Act को सभी विश्वविद्यालयों में 5 साल से ऊपर वालों के साथ-साथ 0-5 वालों को भी सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए और राज्य विश्वविद्यालयों के संविदा कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत कवर करने एवं पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के निर्देश जारी करें.

'सेवा अनुभव का सत्यापन कराया जाए': यूनिवर्सिटी के कुछ HKRNL कर्मचारियों के अनुभव विवरण गलत दर्ज हैं. उनके सेवा अनुभव का सत्यापन करवाया जाए और उनकी वास्तविक कार्यभार ग्रहण और सेवा अभिलेखों के अनुसार उसे सही करवाया जाए ताकि अनुभव के आधार पर वेतन लाभ मिल सके. ESIC के नियमानुसार कुछ कर्मचारियों के 21100/- से अधिक वेतन होने पर ESI कार्ड कट गए हैं. उनके चिरायु कार्ड जारी किये जाये और कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालयों में डिस्पेंसरी खोली जाये और डिस्पेंसरी में फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए. विश्वविद्यालयों के HKRNL के कुछ कर्मचारियों के नाम HKRN पोर्टल से हट गए है और उनके नाम वापस जोड़े जाएं और उनका 3 महीने का बकाया वेतन दिलाया जाये ताकि कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी से न जूझना पड़े.