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ईद उल अजहा: ईदगाह और मस्जिदों में उमड़े मुस्लिम धर्मावलंबी, खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर

प्रदेशभर में बकरीद का त्यौहार पूरे हर्ष एवं उल्लास से मनाया जा रहा है.

Muslims Flock to Eid al-Adha Prayers in Bundi
बूंदी में बकरीद की नमाज पर उमड़े मुस्लिम (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 3:00 PM IST

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अलवर/ बूंदी: मुस्लिम समाज अलवर एवं बूंदी समेत प्रदेश भर में गुरुवार को ईद उल अजहा (बकरीद) का त्यौहार पूरे हर्ष एवं उल्लास से मना रहा है. अलवर शहर के नया बास स्थित ईदगाह में समाजजनों ने नमाज अदा की और देश व प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी. वहीं, बूंदी जिले में सुबह से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी.

अलवर शहर में नयाबास स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाज अता करने नमाजी पहुंचे. पहले से समुदाय ने विशेष इंतजाम कर रखे थे. पुलिस भी मुस्तैद रही. ईदगाह के मौलाना अमजद खान ने बताया कि मुस्लिम समाज ने सामूहिक रूप से नमाज अता की. सुबह से ईदगाह परिसर में समुदाय के लोग पहुंचने लगे. नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी. अमजद ने कहा, ईद उल अजहा कुर्बानी, त्याग और इंसानियत का पर्व है. कुर्बानी का मतलब लोगों के मन से बुराई दूर करना है. इधर, बकरीद से एक दिन पहले बुधवार को अलवर जिले के बाजारों में लोगों की खासी भीड़ दिखाई दी. लोग खरीदारी करते दिखे. विशेष रूप से नए कपड़े खरीदे गए.

ईद उल अजहा पर दिया संदेश... (ETV Bharat Alwar/Bundi)

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बूंदी में उमड़े नमाजी: इधर, बूंदी जिले में बकरीद पूरे उत्साह, उमंग और अकीदत के साथ मनाई गई. सुबह से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी. मुस्लिमों ने खुदा की बारगाह में सजदे कर मुल्क में अमन, शांति, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी.एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी. विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी मुस्लिम समाज के बीच पहुंचकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया. शहर में दो प्रमुख स्थानों पर नमाज अता की गई. मुख्य नमाज नवल सागर स्थित ईदगाह में हुई, जहां राजस्थान काजी कौंसिल के पीरजादा अब्दुल शकूर कादरी की सरपरस्ती में शहर काजी पीरजादा इमरान कादरी ने सुबह 8:45 बजे नमाज अदा कराई. मीरा के बाग ईदगाह में मुफ्ती नदीम अख्तर सकाफी ने नमाज अदा कराई. नमाज के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए.

Muslim devotees offering prayers in Alwar
अलवर में नमाज अदा करते मुस्लिम धर्मावलंबी (ETV Bharat Alwar)

ये दिया संदेश: मुख्य ईदगाह में अब्दुल शकूर कादरी ने लोगों से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया. शहर काजी पीरजादा इमरान कादरी ने ईद उल अजहा के महत्व और कुर्बानी की भावना पर प्रकाश डाला. मीरा के बाग ईदगाह में मुफ्ती नदीम अख्तर सकाफी ने कहा कि यह त्यौहार हमें भाईचारे, हमदर्दी और एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सिखाता है. समाज के सभी वर्गों को मिलकर देश की तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार कार्य करते रहना चाहिए.

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MUSLIM THRONGED THE MOSQUES
THOUSANDS OF HEADS BOWED BEFORE GOD
बकरीद पर हर्ष एवं उल्लास
CROWDS OF WORSHIPPERS AT EIDGAHS
EID AL ADHA 2026

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