JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने पुलिस-प्रशासन पर उठाए सवाल, पूछा- हमारे केस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं
JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के सदस्यों ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार तथा पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 26, 2026 at 4:31 PM IST
रांचीः JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के सदस्यों ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए. मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार की शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक उनके मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है. वहीं, दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोगों की ओर से दर्ज कराए गए मामलों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी मंच ने सवाल खड़े किए हैं.
शिकायत को गंभीरता से नहीं लियाः मंच के सदस्य
मंच के सदस्यों का कहना है कि आंदोलन के दौरान उनके साथ कथित तौर पर छेड़खानी, थप्पड़ मारने और मारपीट की घटना हुई थी. इस संबंध में पुलिस को शिकायत देने के बावजूद उन्हें अब तक केस नंबर तक नहीं मिला है. मंच ने आरोप लगाया कि रांची पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को आगे नहीं बढ़ाया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के सदस्यों ने कहा कि यदि एक ही घटना में अलग-अलग पक्षों की शिकायतें सामने आती हैं तो पुलिस को दोनों पक्षों की शिकायतों पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए. उनका आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है.
अब तक कोई कार्रवाई नहीं
मंच की छात्रा प्रतिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि आंदोलन से जुड़े छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस उनके घर तक पहुंचकर पूछताछ और दबिश दे रही है, जबकि मंच की ओर से की गई शिकायत पर अब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है. मंच ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने और दोनों पक्षों की शिकायतों पर समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की.
मंच के सदस्यों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर है. उन्होंने दोहराया कि छात्रों की प्रमुख मांग JPSC और JSSC की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच है.
प्रशासन की कार्रवाई में पक्षपात का आरोप
मंच ने कहा कि स्वतंत्र जांच की मांग से वे पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे. सदस्यों ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए उन्हें आश्वासन देकर पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उनके खिलाफ ही मामले दर्ज किए गए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के सदस्यों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना छात्रों का अधिकार है. उनका आरोप है कि छात्रों को राजनीतिक दबाव का शिकार बनाया जा रहा है और प्रशासन की कार्रवाई में पक्षपात दिखाई दे रहा है.
आंदोलन से जुड़े छात्रों को परेशान किए जाने का आरोप
मंच ने राज्य सरकार और रांची पुलिस से सवाल किया कि यदि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई हो रही है, तो उनकी शिकायत पर अब तक प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई और उन्हें केस नंबर क्यों नहीं दिया गया. सदस्यों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, शिकायत पर तत्काल कार्रवाई और आंदोलन से जुड़े छात्रों को कथित रूप से परेशान किए जाने पर रोक लगाने की मांग की.
मंच ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही सरकार से भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच बने अविश्वास को दूर करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई.
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