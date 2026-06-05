विश्व पर्यावरण दिवस: मॉर्निंग वॉकर्स की अनूठी पहल, बीजरोपण और सिंचाई से महक उठा आगरा का ये पार्क, देखिए कैसे संवर रहा शहर का 'ग्रीन हार्ट'
पालीवाल पार्क में यह प्राकृतिक सुंदरता यूं ही बनी रहे, इसके लिए पेड़ों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:01 PM IST
आगरा : प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य के साथ दुनियाभर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है. यह खास दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सांसें प्रकृति की इसी हरियाली से जुड़ी हैं. इसलिए सभी को पर्यापरण के प्रति अपना योगदान देना चाहिए. हालांकि समाज के कई ऐसे समूह और लोग हैं, जो प्रकृति की इस खूबसूरती को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं.
पर्यावरण प्रेमियों के इन्हीं समूहों में से आज हम आपको आगरा के एक शानदार ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने अनोखे प्रयास से शहर के ग्रीन हार्ट कहे जाने वाले पालीवाल पार्क की तस्वीर बदल दी है. इस ग्रुप का 'गुड मॉर्निंग' नाम है. इसने पालीवाल पार्क को इस कदर संवारा है कि वहां की घनी हरियाली बरबस ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है.
पालीवाल पार्क में यह प्राकृतिक सुंदरता यूं ही बनी रहे, इसके लिए उसमें कदंब, पीपल, गूलर, पाखड़ और बरगद जैसे पारंपरिक पेड़ों के संरक्षण के साथ-साथ अंकोल जैसे दुर्लभ और औषधीय वृक्षों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा पार्क के आसपास भी हरियाली लहलहाए. जिसको लेकर भी मार्निंग वॉकर ग्रुप गुड मॉर्निंग ने 'एक बीज-एक वृक्ष-एक हरित भविष्य' की पहल की है.
दरअसल, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के सामने पालीवाल पार्क है, जहां पर हर दिन सुबह और शाम हजारों की संख्या में लोग टहलने, दौड़ लगाने और योग करने पहुंचते हैं. जिससे उनकी सेहत दुरस्त रहे. पॉलीवाल पार्क में हरियाली अधिक है. ये हरियाली ऐसी ही बनी रहे. इसको लेकर नगर निगम और अन्य संस्थाएं वहां पर पौधरोपण करती हैं. ऐसे में मॉर्निंग वॉकर ने शहर के ग्रीन हार्ट पॉलीवाल पार्क की हरियाली और स्थानीय पौधे को लेकर कई साल पहले 'एक बीज-एक वृक्ष-एक हरित भविष्य' एक पहल की.
इस गुड मॉर्निंग ग्रुप में शामिल अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी और प्रबुद्धजन पहले पालीवाल पार्क में पौधों के बीज बीनते हैं, फिर दूसरी जगह उन्हें उगाते हैं. गुड मॉर्निंग ग्रुप के संरक्षक पर्यावरण मित्र केसी जैन ने बताया कि हमारी पहल का असर अब दिखने लगा है. जिसमें पॉलीवाल पार्क के साथ ही आसपास के क्षेत्र में स्थानीय पौधों की संख्या बढ़ रही है, जो धीरे धीरे वृक्ष का आकार ले रहे हैं. यह देखकर मन प्रसन्न होता है. विश्व पर्यावरण दिवस पर ईटीवी भारत ने गुड मॉर्निंग ग्रुप के सदस्यों से खास बातचीत की. आइए जानते हैं कि यह ग्रुप कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए बीज कलेक्शन और पौधरोपण के साथ पौधों के देखरेख करता है.
'एक बीज-एक वृक्ष-एक हरित भविष्य' पहल
गुड मॉर्निंग ग्रुप के सचिव पर्यावरण मित्र किशोर जैन बताते हैं कि 'एक बीज-एक वृक्ष-एक हरित भविष्य' पहल के चलते हर दिन सुबह पेड़ों के नीचे से उनके पके फल और बीज को बीनते हैं. जिसमें अर्जुन, अंकोल समेत अन्य पेड़ों से बीज जमा करके पार्क में खाली जमीन और पार्क के आसपास के साथ ही कॉलोनियों में बीच जमीन में लगाते हैं. इसके बाद वहां पर ट्री गार्ड लगा देते हैं. बीज के अंकुरित होने पर उसकी देखभाल भी करते हैं. उसमें समय-समय पर पानी और जरूरी खाद भी देते हैं.
10 साल से लगा रहे पौधे
पर्यावरण मित्र डॉ. अनिल अग्रवाल ने बताया कि हम 10 साल से पालीवाल पार्क में ऐसे ही पौध लगा रहे हैं. पहले हम खरीद कर पौधे लाते थे. अब हम यहां पर जो वृक्ष हैं. उनके ही बीज को बीन कर उन्हें जमीन पर बोकर पौधे लगा रहे हैं. पार्क में आने वाले युवा और बच्चों को भी पौधे और हरियाली के बारे में बताते हैं. उन्हें भी पौधरोपण के बारे में प्रेरित करते हैं. हमारा अब पूरा फोकस यहां पर कदंब और तमाल के पौधे लगाने पर हैं. जिससे यहां पर कदंब खंडी और वन खंडी बनाई जा सके.
'हम वन विभाग के भरोसे नहीं'
पर्यावरण मित्र संजय अग्रवाल ने बताया कि पालीवाल पार्क में हेल्थ इज वेल्थ और गुड मॉर्निंग आगरा ग्रुप कई साल से यहां पर पौधे लगाने और उनकी देखरेख का काम कर रहे हैं. हमारा प्रयास यह है कि वन विभाग और अन्य विभागों पर पौधे मिलने के भरोसे नहीं रहना है. इसलिए बीजों को जमा करके हम पौधे उगा रहे हैं. जो हमारे साथ ही आगे आनी वाली पीढ़ी के लिए हरियाली से लहलहाता पार्क बना रहे.
'पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी आगे आएं'
अधिवक्ता व पर्यावरण मित्र संजीव गोयल बताते हैं कि मेरी सभी से यही अपील है कि जिन तरीकों से पर्यावरण को बचाया जा सकता है. इसके लिए हमें सरकार, प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग और अन्य की मदद का इंतजार नहीं करना है. पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी आगे आएं. जहां पर भी पौधे लगाए जा सकते हैं. वहां पर पौधरोपण करें. हमने अभी हर चीज पर अपना अधिकार समझ लिया है. जब हमें कर्तव्य बोध होगा. तभी पर्यावरण बचेगा.
'सेहत के लिए पौधे और हरियाली बेहद जरूरी'
पर्यावरण मित्र डॉ. खेम पंजबानी बताते हैं कि प्रकृति दानदाता है, जो हमें बहुत कुछ देती है. जिससे हमें भी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए. क्योंकि हमारी सेहत के लिए पौधे और हरियाली बेहद जरूरी है. ऐसे में प्रकृति जो हमें निःशुल्क बीज प्रदान कर रही है. हमें उन बीजों और स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधों को संरक्षित करना चाहिए. जो हरियाली विकसित में बहुत मददगार हैं. मेरी सभी से अपील है कि बिना किसी बड़े खर्च के लाखों नए वृक्ष तैयार किए जा सकते हैं. हरियाली बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए बीज जमा करें, जो पोधों को संरक्षित करने का छोटा-सा प्रयास करें, क्योंकि पौधे प्रकृति की ओर से मिलने वाला सबसे मूल्यवान और निःशुल्क संसाधन हैं.
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