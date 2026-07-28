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बिहार पेपर गैंग के 6 बदमाश रायपुर में गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई

फरार 2 बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है. ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के दौरान मिली सफलता.

आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई
Bihar Paper Gang arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 9:40 PM IST

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रायपुर: साउथ इस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान चला रखा है. मंगलवार को अभियान के तहत आरपीएफ और जीआरपी की ज्वाइंट टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने बिहार के मुंगेर के कुख्यात पेपर गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया.

बिहार पेपर गैंग के 6 बदमाश रायपुर में गिरफ्तार

दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 58214 टिटलागढ़ पैसेंजर में हुई चोरी की घटना के आधार पर ये कार्रवाई की गई. बताया गया कि रायगढ़ निवासी यज्ञ नारायण सोनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिलासपुर से रायगढ़ जा रहे थे. यात्रा के उपरांत उन्होंने पाया कि उनके प्लास्टिक बॉक्स में रखा लगभग 2 लाख 74 हजार नकद और सोने के आभूषण चोरी हो गए है. पीड़ित की ओर से इस संबंध में जीआरपी बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें यात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया गया.

आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई

चोरी की घटना के तरीके को जानने के बाद आरपीएफ की अपराध शाखा सीआईबी और जीआरपी को अंतरराज्यीय 'पेपर गैंग' की संलिप्तता का संदेह हुआ. इसके बाद ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंतर्गत विशेष जांच अभियान चलाते हुए बिलासपुर, जयरामनगर, अकलतरा, नैला एवं चांपा रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई. रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज को शहर के ट्रैफिक कैमरों एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों से जोड़कर संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाया गया. फुटेज जांच में यह सामने आया कि आरोपी एक होटल में ठहरे थे. जांच में ये पता चला कि सभी आरोपी बिहार के बरियारपुर, मुंगेर के संगठित चोरी गिरोह से जुड़े हैं. तकनीकी निगरानी के दौरान यह भी जानकारी मिली कि गिरोह पुनः बिलासपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था.

सीआईबी बिलासपुर एवं जीआरपी की संयुक्त टीम

इसी सूचना के आधार पर आरपीएफ की सीआईबी बिलासपुर एवं जीआरपी की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए सभी आरोपी बरियारपुर मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं जिसमें छत्तीस कुमार, सागर, पिंटू राज, उदय कुमार, शिंटू कुमार, हिमांशु कुमार शामिल है. फरार आरोपियों में रणजीत कुमार मंडल गिरोह का मुख्य सरगना और दीपक कुमार मंडल है.

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