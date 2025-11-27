ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

भाऊ गैंग का खूंखार गैंगस्टर गिरफ्तार ( Source: Delhi Police )

पुलिस अधिकारी के मुताबिक शूटर की पहचान अंकित (25) के तौर पर हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उसने पुलिस टीम पर तब फायरिंग की जब वे उसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर साईं बाबा मंदिर के पास सुबह करीब 8.05 बजे गिरफ्तार करने गए थे.

नई दिल्ली: हिमांशु भाऊ गैंग के एक शूटर, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा, "उसने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की और अंकित के दाहिने पैर में गोली लग गई. उसे पकड़ लिया गया."

DCP के मुताबिक, अंकित 28 अक्टूबर को नजफगढ़ में गैंगस्टर रोहित लांबा पर तीन अन्य लोगों के साथ फायरिंग करने के आरोप में वॉन्टेड था. चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अंकित और एक अन्य शूटर दीपक फरार थे. दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

पुलिस ने कहा कि अंकित आदतन अपराधी है. 2020 में, उसने बहादुरगढ़ में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टीम पर गोली चलाई थी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था.

ये भी पढ़ें :