ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया

भाऊ गैंग का खूंखार गैंगस्टर गिरफ्तार
भाऊ गैंग का खूंखार गैंगस्टर गिरफ्तार (Source: Delhi Police)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हिमांशु भाऊ गैंग के एक शूटर, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक शूटर की पहचान अंकित (25) के तौर पर हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उसने पुलिस टीम पर तब फायरिंग की जब वे उसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर साईं बाबा मंदिर के पास सुबह करीब 8.05 बजे गिरफ्तार करने गए थे.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा, "उसने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की और अंकित के दाहिने पैर में गोली लग गई. उसे पकड़ लिया गया."

DCP के मुताबिक, अंकित 28 अक्टूबर को नजफगढ़ में गैंगस्टर रोहित लांबा पर तीन अन्य लोगों के साथ फायरिंग करने के आरोप में वॉन्टेड था. चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अंकित और एक अन्य शूटर दीपक फरार थे. दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

पुलिस ने कहा कि अंकित आदतन अपराधी है. 2020 में, उसने बहादुरगढ़ में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टीम पर गोली चलाई थी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

ENCOUNTER
SHOOTER OF HIMANSHU BHAU GANG
DELHI POLICE
DELHI CRIME
SHOOTER OF HIMANSHU ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के जवान घायल, पकड़ा गया हमलावर

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.