दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया
Published : November 27, 2025 at 10:18 AM IST
नई दिल्ली: हिमांशु भाऊ गैंग के एक शूटर, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक शूटर की पहचान अंकित (25) के तौर पर हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उसने पुलिस टीम पर तब फायरिंग की जब वे उसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर साईं बाबा मंदिर के पास सुबह करीब 8.05 बजे गिरफ्तार करने गए थे.
#WATCH | Delhi | Member of the Bhau gang, Ankit, was arrested after a brief encounter with the Anti-Narcotics Cell of Delhi Police. Visuals From Spot— ANI (@ANI) November 27, 2025
(Source: Delhi Police) pic.twitter.com/JJPygjCNZh
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा, "उसने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की और अंकित के दाहिने पैर में गोली लग गई. उसे पकड़ लिया गया."
DCP के मुताबिक, अंकित 28 अक्टूबर को नजफगढ़ में गैंगस्टर रोहित लांबा पर तीन अन्य लोगों के साथ फायरिंग करने के आरोप में वॉन्टेड था. चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अंकित और एक अन्य शूटर दीपक फरार थे. दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.
पुलिस ने कहा कि अंकित आदतन अपराधी है. 2020 में, उसने बहादुरगढ़ में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टीम पर गोली चलाई थी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था.
