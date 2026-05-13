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अमरोहा में जुबिलैंट फैक्ट्री चोरी कांड का खुलासा, गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

दरअसल बता दें कि 27 अप्रैल 2026 को देश दीपक मिश्रा निवासी ऑफिसर कॉलोनी, जुबिलैन्ट फैक्ट्री ने थाना गजरौला में अपने क्वार्टर से सोने-चांदी के आभूषण और 11 हजार रुपये चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया. जांच और सर्विलांस के दौरान घटना के तार मध्य प्रदेश से जुड़े मिले. इसके बाद क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजली कटारिया के नेतृत्व में पुलिस टीम मध्य प्रदेश रवाना हुई.

अमरोहा: जिला पुलिस ने गजरौला स्थित जुबिलैंट फैक्ट्री के फैमिली क्वार्टर में हुई लाखों की चोरी मामले में अंतरराज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी और आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 24 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में थाना गजरौला, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश पुत्र भीकू निवासी ग्राम देवीपुरा थाना टांडा जनपद धार, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में आरोपी सुरेश ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों पूनम और अम्बु उर्फ अम्बाराम के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों की रेकी करता था. गिरोह विशेष रूप से उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाता था, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के फैमिली क्वार्टर बने होते थे.आरोपी ने बताया कि शुक्रवार रात और वीकेंड के दौरान बंद मकानों को चिन्हित कर औजारों से ताले तोड़कर चोरी की जाती थी. गिरोह केवल नकदी और सोने-चांदी के जेवरात ही चोरी करता था, जिससे आसानी से भागा जा सके और पकड़े जाने की संभावना कम रहे. मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी बेहद कम किया जाता था, जिससे पुलिस सर्विलांस से बचा जा सके.आरोपी ने पुलिस को बताया है कि 26 अप्रैल 2026 की रात उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जुबिलैन्ट फैक्ट्री कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. चोरी की नकदी उसके साथी अपने पास रख लिए थे, जबकि जेवरात सुरेश को बेचने के लिए दिए गए थे.

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि घटना का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी द्वारा 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, एसआई सुभाष चंद चौहान समेत कई पुलिसकर्मी शामिल है.

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