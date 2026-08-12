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राजस्थान-गुजरात में चोरी करने वाली गैंग का शातिर चोर गिरफ्तार, 5 लाख के सोने-चांदी के जेवर बरामद, साथियों की तलाश

गिरोह के सदस्य दिन में दुकानों और सूने मकानों की रेकी करते थे. रात में मौका देखकर शटर या ताले तोड़कर चोरी करते थे.

Theft Accused Arrested
पुलिस की गिरफ्त में चोरी का आरोपी (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 8:58 PM IST

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डूंगरपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए हैं. आरोपी से पूछताछ में राजस्थान और गुजरात के अलग-अलग इलाकों में चोरी और नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा हुआ है. आरोपी दिन में दुकानों और सूने घरों की रेकी करने के बाद रात में वारदात को अंजाम देता था.

कोतवाली थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपी हाजा उर्फ गोविंद (26) पुत्र बबला रोत मीणा, निवासी कलाल घाटा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने 8 जुलाई की रात भंडारिया फला नीचला स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान और एक किराना दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. दुकानदार ने अगले दिन दुकान का शटर टूटा देखा. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके गले पर तीन स्टार जैसा निशान था. पुलिस ने फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूल कर लिया है. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के जेवर बरामद किए और अन्य चोरी का माल भी जब्त किया है.

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गुजरात में भी कबूलीं वारदातें: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वर्ष 2025 में उसने अहमदाबाद के सत्ताधार और सरखेज क्षेत्र में मकानों से सोने-चांदी के जेवर व नकदी चोरी की थी. इसी दौरान सरखेज में एक व्यक्ति से लूट की वारदात करना भी कबूल किया. फरवरी 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में झांसी की रानी रोड स्थित एक मकान से जेवर चोरी की वारदात में शामिल होना बताया. आरोपी ने करीब दो महीने पहले रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माड़ा गांव में ज्वेलर्स की दुकान से 500 ग्राम चांदी चोरी कर साथी को बेचने की बात भी स्वीकारी. 10 दिन पहले उसने उदयपुर में एक मकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया था.

8-10 दिन बाद बदलते थे निशाना: पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य वारदात से पहले दिन में दुकानों और सूने मकानों की रेकी करते थे. रात में मौका देखकर शटर या ताले तोड़कर चोरी करते थे. एक वारदात के बाद करीब 8 से 10 दिन का अंतर रखते और चोरी का सामान बेचकर मौज-शौक में रुपए खर्च कर देते थे. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों और जिले सहित सीमावर्ती गुजरात में हुई अन्य वारदातों के बारे में पड़ताल कर रही है.

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JEWELRY RECOVERED FROM THIEF
ACTION OF DUNGARPUR POLICE
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