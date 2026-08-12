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राजस्थान-गुजरात में चोरी करने वाली गैंग का शातिर चोर गिरफ्तार, 5 लाख के सोने-चांदी के जेवर बरामद, साथियों की तलाश

पुलिस की गिरफ्त में चोरी का आरोपी ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए हैं. आरोपी से पूछताछ में राजस्थान और गुजरात के अलग-अलग इलाकों में चोरी और नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा हुआ है. आरोपी दिन में दुकानों और सूने घरों की रेकी करने के बाद रात में वारदात को अंजाम देता था. कोतवाली थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपी हाजा उर्फ गोविंद (26) पुत्र बबला रोत मीणा, निवासी कलाल घाटा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने 8 जुलाई की रात भंडारिया फला नीचला स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान और एक किराना दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. दुकानदार ने अगले दिन दुकान का शटर टूटा देखा. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके गले पर तीन स्टार जैसा निशान था. पुलिस ने फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूल कर लिया है. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के जेवर बरामद किए और अन्य चोरी का माल भी जब्त किया है. पढ़ें: आंख में मिर्च पाउडर झोंककर लूट करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार