ETV Bharat / state

दिल्ली: कुख्यात भोला गैंग का सदस्य गिरफ्तार, MCOCA के मामले में चल रहा था फरार, क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी से दबोचा

भोला गैंग का सदस्य गिरफ्तार. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात भोला गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 22 वर्षीय रोहित उर्फ मोहित उर्फ स्नाइपर के रूप में हुई है. वह जहांगीरपुरी थाने में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में वांछित था और गिरफ्तारी से बच रहा था. क्राइम ब्रांच की नॉर्दर्न रेंज-2 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे जहांगीरपुरी इलाके से पकड़ा है.

डीसीपी चंद्र कुमार सिंह एएसआई देवेंद्र को आरोपी की मौजूदगी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद एसआई प्रदीप गोधारा और एसआई सरगम भारद्वाज ने सूचना का तकनीकी विश्लेषण किया. इंस्पेक्टर नीरज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी में मुखबिर के जरिए जानकारी जुटाई. सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि आरोपी मंगलबाजार रोड स्थित रामलीला मैदान के पास मौजूद है. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लिया.