दिल्ली: कुख्यात भोला गैंग का सदस्य गिरफ्तार, MCOCA के मामले में चल रहा था फरार, क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी से दबोचा
दिल्ली पुलिस ने कुख्यात भोला गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. उस पर मकोका के तहत मामले दर्ज थे.
Published : November 17, 2026 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात भोला गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 22 वर्षीय रोहित उर्फ मोहित उर्फ स्नाइपर के रूप में हुई है. वह जहांगीरपुरी थाने में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में वांछित था और गिरफ्तारी से बच रहा था. क्राइम ब्रांच की नॉर्दर्न रेंज-2 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे जहांगीरपुरी इलाके से पकड़ा है.
डीसीपी चंद्र कुमार सिंह एएसआई देवेंद्र को आरोपी की मौजूदगी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद एसआई प्रदीप गोधारा और एसआई सरगम भारद्वाज ने सूचना का तकनीकी विश्लेषण किया. इंस्पेक्टर नीरज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी में मुखबिर के जरिए जानकारी जुटाई. सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि आरोपी मंगलबाजार रोड स्थित रामलीला मैदान के पास मौजूद है. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लिया.
2023 से भोला गैंग से जुड़ा था आरोपी
पूछताछ के दौरान रोहित ने खुलासा किया कि वह अपने दोस्त साहिल के माध्यम से भोला गैंग के संपर्क में आया था. साहिल, मुकेश उर्फ भोला का बेटा है. धीरे-धीरे उसकी मुकेश उर्फ भोला और गैंग के अन्य सदस्यों से नजदीकियां बढ़ गईं और वह गैंग की गतिविधियों में शामिल होने लगा. आरोपी ने वर्ष 2023 से गैंग से जुड़े होने की बात बताई है.
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गोलीबारी के मामले में भी रहा है शामिल
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम जहांगीरपुरी इलाके में हुई गोलीबारी की एक घटना से जुड़े मामले में भी सामने आया था. इस संबंध में वर्ष 2024 में FIR नंबर 03/2024 दर्ज की गई थी. इसमें हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं. इस मामले में आरोपी को गैंग के अन्य सदस्यों के साथ पहले भी गिरफ्तार किया गया था. वह 12 मार्च 2026 को इस मामले में जेल से बाहर आया था.
इसके बाद MCOCA के मौजूदा मामले में अपना नाम सामने आने की जानकारी मिलने पर वह फरार चल रहा था. डीसीपी क्राइम ब्रांच चंद्र कुमार सिंह के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी से MCOCA मामले की जांच में महत्वपूर्ण सफलता मिली है.
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