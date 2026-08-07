महिला डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में पार्टनरशिप के नाम पर ठगे 38 लाख, यूपी से एक आरोपी गिरफ्तार
चूरू जिले के पीड़ित ने डेढ़ माह पहले दर्ज कराया था केस. गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर.
Published : August 7, 2026 at 5:25 PM IST
चूरू: जिले के तारानगर के बनड़ा निवासी व्यक्ति को फेसबुक पर महिला चिकित्सक के नाम की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारना भारी पड़ गया. महिला डॉक्टर बनकर एक व्यक्ति को झांसे में लेकर दिल्ली में दंत चिकित्सालय में पार्टनरशिप के नाम पर 38 लाख की साइबर ठगी कर ली गई. साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोप में यूपी के बांदा निवासी पीयूष सोनी को गिरफ्तार किया. उस पर साइबर ठगों को बैंक अकाउंट किराए पर देने का आरोप है.
साइबर थानाधिकारी कमल कुमार ने बताया कि 18 जून को बनड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह साइबर थाना पहुंचा और मामला दर्ज कराया था. पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि महिला चिकित्सक के नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. उसने स्वीकार की एवं बातचीत शुरू की. पीड़ित का आरोप है कि उस फेक अकाउंट से दिल्ली में दांतों के अस्पताल में पार्टनरशिप ऑफर की गई. उसी ऑफर के झांसे में उससे विभिन्न बैंकों के 16 अकाउंट में 38 लाख रुपए की राशि डलवा ली. पीड़ित का आरोप है की पैसे भेजने के बाद जब बातचीत नहीं हुई तो उसे खुद के साथ ठगी का एहसास हुआ.
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मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त से दूर: थानाधिकारी कमल ने बताया कि पीड़ित ने जिन 16 बैंक अकाउंट में राशि डाली, वे अधिकतर बैंक खाता साइबर ठगों ने किराए पर ले रखे थे. इन खातों की एवज में खाता मालिकों को कमीशन एवं किराए का लालच दिया गया. बांदा से गिरफ्तार पीयूष सोनी पर साइबर ठगों को बैंक अकाउंट किराए पर देने का आरोप है. साइबर थाना पुलिस ने आरोप लगाया कि लगातार अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है. किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आए लुभावने ऑफर के झांसे में ना आने की अपील की.
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