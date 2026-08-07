ETV Bharat / state

महिला डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में पार्टनरशिप के नाम पर ठगे 38 लाख, यूपी से एक आरोपी गिरफ्तार

चूरू: जिले के तारानगर के बनड़ा निवासी व्यक्ति को फेसबुक पर महिला चिकित्सक के नाम की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारना भारी पड़ गया. महिला डॉक्टर बनकर एक व्यक्ति को झांसे में लेकर दिल्ली में दंत चिकित्सालय में पार्टनरशिप के नाम पर 38 लाख की साइबर ठगी कर ली गई. साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोप में यूपी के बांदा निवासी पीयूष सोनी को गिरफ्तार किया. उस पर साइबर ठगों को बैंक अकाउंट किराए पर देने का आरोप है.

साइबर थानाधिकारी कमल कुमार ने बताया कि 18 जून को बनड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह साइबर थाना पहुंचा और मामला दर्ज कराया था. पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि महिला चिकित्सक के नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. उसने स्वीकार की एवं बातचीत शुरू की. पीड़ित का आरोप है कि उस फेक अकाउंट से दिल्ली में दांतों के अस्पताल में पार्टनरशिप ऑफर की गई. उसी ऑफर के झांसे में उससे विभिन्न बैंकों के 16 अकाउंट में 38 लाख रुपए की राशि डलवा ली. पीड़ित का आरोप है की पैसे भेजने के बाद जब बातचीत नहीं हुई तो उसे खुद के साथ ठगी का एहसास हुआ.

पढ़ें: साइबर स्लेवरी गिरोह के तीन माफिया पकड़े, सूर्य नगर में दिनदहाड़े वारदात की फिराक में कच्छा-बनियान गिरोह