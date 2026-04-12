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सुरों की मल्लिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया नमन

रायपुर: मखमली आवाज की मल्लिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. इलाज के लिए आशा भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बीते दिनों भर्ती कराया गया था. उनके निधन से जहां बॉलीवुड सदमें में है, वहीं देशभर में शोक की लहर है. आशा ताई के निधन की खबर सुनते ही छत्तीसगढ़ के लोग भी दुखी हैं. लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वो उनके बीच नहीं हैं. आशा भोसले के निधन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने उनको नमन किया.

डॉ रमन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने मधुर स्वरों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को देश-विदेश में विशिष्ट पहचान दिलाने वाली सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का निधन भारतीय संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उनके गीतों ने हर वर्ग और हर पीढ़ी के हृदय को स्पर्श किया है. संगीत क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस दुःख को सहने की शक्ति दें.

टीएस सिंहदेव ने जताया दुख

पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने ट्वीट में कहा, महान गायिका आशा भोंसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. अपनी अद्वितीय आवाज़ और बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया और पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया. उनका योगदान अमूल्य है और सदैव स्मरणीय रहेगा. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया नमन

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने शोक संदेश में लिखा, स्वर-कोकिला, पद्म विभूषण से अलंकृत देश की सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी के निधन का दुखद और पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है. उनके जाने से संगीत जगत को एक ऐसी अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं. आशा जी पर मां सरस्वती की बड़ी कृपा रही है, उन्होंने अपनी अद्भुत आवाज़ और विलक्षण प्रतिभा के बल पर दशकों तक हर पीढ़ी के श्रोताओं के हृदय में विशेष स्थान बनाया और भारतीय संगीत को विश्व पटल पर ऊँचाइयाँ प्रदान कीं. आशा जी के स्वर सदा अमर रहेंगे. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें.

