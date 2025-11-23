ETV Bharat / state

लंदन की मेलोडी पर आया रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी का दिल, गढ़वाली रीति-रिवाज से रचाई शादी

उत्तराखंड के दूल्हे ने लंदन के दुल्हन से रचाई शादी ( Photo-Local Resident )