ETV Bharat / state

लंदन की मेलोडी पर आया रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी का दिल, गढ़वाली रीति-रिवाज से रचाई शादी

लंदन की मेलोडी और अक्षय नेगी ने गढ़वाली रीति-रिवाज से वासुकीनाग देवता मंदिर में शादी रचाई.

London Bride Indian Groom
उत्तराखंड के दूल्हे ने लंदन के दुल्हन से रचाई शादी (Photo-Local Resident)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर विदेशी युवतियां भी हिंदू रीति रिवाज से शादी कर घर बसाने में पीछे नहीं है. शनिवार को भटवाड़ी ब्लॉक के आदर्श पर्यटक बार्सू गांव में स्थित श्रीवासुकी नाग देवता मंदिर प्रांगण में लंदन की मेलोडी और रुद्रप्रयाग जाखणी निवासी अक्षय नेगी हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे लेकर विवाह के पवित्र बंधन में बंधे. स्थानीय लोगों ने मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. साथ ही विवाह में देवभूमि की संस्कृति की झलक देखने को मिली.

यह मांगलिक कार्यक्रम हिन्दू रीति रिवाज और पहाड़ की विवाह परंपरा के तहत संपन्न हुआ. इस अवसर पर नव दंपति को वासुकीनाग देवता ने अपना आशीर्वाद दिया. ग्रामीणों के विशेष सहयोग के साथ यह कार्यक्रम संपन्न किया गया. विवाह को रुद्रप्रयाग से आए पंडित अजय नौटियाल और वधु पक्ष से पंडित राजीव नौटियाल ने सम्पन्न कराया. विवाह में कन्या पक्ष से आए लुईस बॉन, केजी बॉन, एलएस बुश के साथ तीस विदेशी मेहमान के साथ समस्त बार्सू गांव के ग्रामीण विवाह के साक्षी बने. विवाह समारोह में विदेशी मेहमानों ने भी उत्तराखंडी संस्कृति का जमकर लुत्फ उठाया और लोकगीतों पर जमकर थिरके.

शादी के बंधन में बंधे मेलोडी और अक्षय नेगी (Video-Local Resident)

सभी ग्रामीणों ने गढ़वाल की परंपरा के अनुसार बारातियों का स्वागत सत्कार किया और डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा भी किया. वर पक्ष से दूल्हे की दादी चंद्रा देवी, माता दीपा नेगी और अन्य रिश्तेदारों ने गांववासियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया. विवाह के बंधन में बंधे अक्षय ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडिंग डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड के नाम का जो विजन रखा है, उसे साकार करने के लिए ही उन्होंने पर्यटक ग्राम बार्सू में आकर अपना विवाह संपन्न कराया है.

अक्षय और मेलोडी ने बताया कि वे दोनों ट्रैकिंग का काम करते थे. दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई. दोनों अक्सर बार्सू, दयारा बुग्याल, सूर्य टॉप बुग्याल में विभिन्न पर्यटक दलों को लाते रहे. लंदन की मेलोडी बताती हैं कि उसने बार्सू में पारंपरिक शादी समारोह में नजदीकी से देखा और त्योहारों में शामिल हुई. मन में अपने प्रति विचार आया कि शादी श्रीवासुकी नाग मंदिर में करुंगी. आज वह घड़ी आई और सपना साकार हो गया. दोनों ने गढ़वाली रीति-रिवाज से शादी रचाई. इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ मेलोडी ने भी जमकर डांस किया.

पढ़ें-

TAGGED:

उत्तराखंड में विदेशी दुल्हन शादी
UTTARAKHAND FOREIGN BRIDE WEDDING
LONDON MELODY WEDDING
UTTARKASHI FOREIGN GIRL WEDDING
FOREIGN BRIDE WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.