लंदन की मेलोडी पर आया रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी का दिल, गढ़वाली रीति-रिवाज से रचाई शादी

लंदन की मेलोडी और अक्षय नेगी ने गढ़वाली रीति-रिवाज से वासुकीनाग देवता मंदिर में शादी रचाई.
Published : November 23, 2025 at 9:53 AM IST
उत्तरकाशी: भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर विदेशी युवतियां भी हिंदू रीति रिवाज से शादी कर घर बसाने में पीछे नहीं है. शनिवार को भटवाड़ी ब्लॉक के आदर्श पर्यटक बार्सू गांव में स्थित श्रीवासुकी नाग देवता मंदिर प्रांगण में लंदन की मेलोडी और रुद्रप्रयाग जाखणी निवासी अक्षय नेगी हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे लेकर विवाह के पवित्र बंधन में बंधे. स्थानीय लोगों ने मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. साथ ही विवाह में देवभूमि की संस्कृति की झलक देखने को मिली.
यह मांगलिक कार्यक्रम हिन्दू रीति रिवाज और पहाड़ की विवाह परंपरा के तहत संपन्न हुआ. इस अवसर पर नव दंपति को वासुकीनाग देवता ने अपना आशीर्वाद दिया. ग्रामीणों के विशेष सहयोग के साथ यह कार्यक्रम संपन्न किया गया. विवाह को रुद्रप्रयाग से आए पंडित अजय नौटियाल और वधु पक्ष से पंडित राजीव नौटियाल ने सम्पन्न कराया. विवाह में कन्या पक्ष से आए लुईस बॉन, केजी बॉन, एलएस बुश के साथ तीस विदेशी मेहमान के साथ समस्त बार्सू गांव के ग्रामीण विवाह के साक्षी बने. विवाह समारोह में विदेशी मेहमानों ने भी उत्तराखंडी संस्कृति का जमकर लुत्फ उठाया और लोकगीतों पर जमकर थिरके.
सभी ग्रामीणों ने गढ़वाल की परंपरा के अनुसार बारातियों का स्वागत सत्कार किया और डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा भी किया. वर पक्ष से दूल्हे की दादी चंद्रा देवी, माता दीपा नेगी और अन्य रिश्तेदारों ने गांववासियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया. विवाह के बंधन में बंधे अक्षय ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडिंग डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड के नाम का जो विजन रखा है, उसे साकार करने के लिए ही उन्होंने पर्यटक ग्राम बार्सू में आकर अपना विवाह संपन्न कराया है.
अक्षय और मेलोडी ने बताया कि वे दोनों ट्रैकिंग का काम करते थे. दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई. दोनों अक्सर बार्सू, दयारा बुग्याल, सूर्य टॉप बुग्याल में विभिन्न पर्यटक दलों को लाते रहे. लंदन की मेलोडी बताती हैं कि उसने बार्सू में पारंपरिक शादी समारोह में नजदीकी से देखा और त्योहारों में शामिल हुई. मन में अपने प्रति विचार आया कि शादी श्रीवासुकी नाग मंदिर में करुंगी. आज वह घड़ी आई और सपना साकार हो गया. दोनों ने गढ़वाली रीति-रिवाज से शादी रचाई. इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ मेलोडी ने भी जमकर डांस किया.
