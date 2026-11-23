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कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान की तिथि और मुहूर्त जानें, रेलवे ने चलाई मेला स्पेशल, देखें लिस्ट

मेला स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर होने वाले पवित्र स्नान और ऐतिहासिक सोनपुर मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं. मंडल प्रशासन की ओर से 24 और 25 नवंबर को सोनपुर और मुजफ्फरपुर के बीच विशेष मेला ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही कई नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न छोटे स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव भी प्रदान किया गया है.

24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी. पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 नवंबर की रात 11:42 बजे होगा और इसका समापन 24 नवंबर की रात 8:23 बजे होगा. स्नान, दान और दीपदान के शुभ मुहूर्त श्रद्धालुओं के लिए 24 नवंबर को स्नान और दान के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:27 बजे तक (कुछ पंचांगों के अनुसार 5:57 बजे तक) रहेगा. इसके अतिरिक्त अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 बजे तक और विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 बजे तक है, जबकि शाम को प्रदोष काल में 5:08 से 7:47 बजे के बीच दीपदान करना अत्यंत फलदायी रहेगा. पवित्र नदियों में स्नान का विशेष धार्मिक महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा जैसी पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. जो श्रद्धालु किसी कारणवश नदी तट पर जाने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं. "यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर रेल मंडल 24 और 25 नवंबर को गाड़ी संख्या 05202/05201 सोनपुर-मुजफ्फरपुर-सोनपुर कार्तिक पूर्णिमा मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा. यह विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी."-आर के सिंह, मीडिया प्रभारी, समस्तीपुर मंडल समस्तीपुर मंडल (ETV Bharat) मेला स्पेशल ट्रेन की समय-सारणी और ठहराव गाड़ी संख्या 05202 सोनपुर-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 24 और 25 नवंबर को सोनपुर से रात 01:00 बजे प्रस्थान करेगी और हाजीपुर, घोसवर, सराय, बिठौली, भगवानपुर, बेनीपट्टी, गोरौल, कुढ़नी, तुर्की व रामदयालुनगर रुकते हुए 02:40 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05201 मुजफ्फरपुर से 03:00 बजे खुलकर इन्हीं स्टेशनों पर रुकते हुए 04:40 बजे सोनपुर पहुंचेगी. 23 नवंबर को इन ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव भीड़ प्रबंधन के तहत 23 नवंबर को मुजफ्फरपुर-सोनपुर रेलखंड पर चार प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को एक-एक मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. इनमें 13211 जोगबनी-दानापुर एक्सप्रेस, 13225 जयनगर-आरा एक्सप्रेस, 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस और 15203 बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस शामिल हैं, जो रामदयालुनगर, तुर्की, कुढ़नी, गोरौल, भगवानपुर, सराय, घोसवर और सोनपुर जैसे निर्धारित स्टेशनों पर रुकेंगी. 24 नवंबर को मुजफ्फरपुर से सोनपुर की ओर रुकने वाली ट्रेनें