कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान की तिथि और मुहूर्त जानें, रेलवे ने चलाई मेला स्पेशल, देखें लिस्ट
Kartik Purnima 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर समस्तीपुर मंडल 24-25 नवंबर को सोनपुर-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन चलाएगा और कई एक्सप्रेस को ठहराव देगा. अमित कुमार की रिपोर्ट
Published : November 23, 2026 at 9:56 AM IST
समस्तीपुर: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर होने वाले पवित्र स्नान और ऐतिहासिक सोनपुर मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं. मंडल प्रशासन की ओर से 24 और 25 नवंबर को सोनपुर और मुजफ्फरपुर के बीच विशेष मेला ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही कई नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न छोटे स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव भी प्रदान किया गया है.
24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा
पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी. पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 नवंबर की रात 11:42 बजे होगा और इसका समापन 24 नवंबर की रात 8:23 बजे होगा.
स्नान, दान और दीपदान के शुभ मुहूर्त
श्रद्धालुओं के लिए 24 नवंबर को स्नान और दान के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:27 बजे तक (कुछ पंचांगों के अनुसार 5:57 बजे तक) रहेगा. इसके अतिरिक्त अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 बजे तक और विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 बजे तक है, जबकि शाम को प्रदोष काल में 5:08 से 7:47 बजे के बीच दीपदान करना अत्यंत फलदायी रहेगा.
पवित्र नदियों में स्नान का विशेष धार्मिक महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा जैसी पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. जो श्रद्धालु किसी कारणवश नदी तट पर जाने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं.
"यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर रेल मंडल 24 और 25 नवंबर को गाड़ी संख्या 05202/05201 सोनपुर-मुजफ्फरपुर-सोनपुर कार्तिक पूर्णिमा मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा. यह विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी."-आर के सिंह, मीडिया प्रभारी, समस्तीपुर मंडल
मेला स्पेशल ट्रेन की समय-सारणी और ठहराव
गाड़ी संख्या 05202 सोनपुर-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 24 और 25 नवंबर को सोनपुर से रात 01:00 बजे प्रस्थान करेगी और हाजीपुर, घोसवर, सराय, बिठौली, भगवानपुर, बेनीपट्टी, गोरौल, कुढ़नी, तुर्की व रामदयालुनगर रुकते हुए 02:40 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05201 मुजफ्फरपुर से 03:00 बजे खुलकर इन्हीं स्टेशनों पर रुकते हुए 04:40 बजे सोनपुर पहुंचेगी.
23 नवंबर को इन ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव
भीड़ प्रबंधन के तहत 23 नवंबर को मुजफ्फरपुर-सोनपुर रेलखंड पर चार प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को एक-एक मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. इनमें 13211 जोगबनी-दानापुर एक्सप्रेस, 13225 जयनगर-आरा एक्सप्रेस, 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस और 15203 बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस शामिल हैं, जो रामदयालुनगर, तुर्की, कुढ़नी, गोरौल, भगवानपुर, सराय, घोसवर और सोनपुर जैसे निर्धारित स्टेशनों पर रुकेंगी.
24 नवंबर को मुजफ्फरपुर से सोनपुर की ओर रुकने वाली ट्रेनें
24 नवंबर को मुजफ्फरपुर-सोनपुर खंड पर कुल सात ट्रेनों का अस्थायी ठहराव तय किया गया है. इसमें 14005 सीतामढ़ी-आनंद विहार एक्सप्रेस, 15507 दरभंगा-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 15556 बापूधाम मोतिहारी-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 15027 मौर्य एक्सप्रेस, 15202 बगहा-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 15549 जयनगर-पटना एक्सप्रेस और 15515 सगौली-दानापुर एक्सप्रेस शामिल हैं.
सोनपुर से मुजफ्फरपुर की दिशा में 15 ट्रेनों का ठहराव
स्नान के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 24 नवंबर को ही सोनपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर 15 एक्सप्रेस ट्रेनों को एक मिनट का ठहराव दिया गया है. इस सूची में 13212 दानापुर-जोगबनी, 13226 आरा-जयनगर, 11123 ग्वालियर-बरौनी, 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन, 15028 मौर्य एक्सप्रेस, 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस और 19483 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस प्रमुख हैं.
अन्य प्रमुख एक्सप्रेस गाड़ियों के भी बदले नियम
इसके अतिरिक्त 24 नवंबर को सोनपुर-मुजफ्फरपुर मार्ग पर 15516 दानापुर-सगौली, 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस, 15201 पाटलिपुत्र-बगहा, 15550 पटना-जयनगर, 13020 बाघ एक्सप्रेस, 15555 पाटलिपुत्र-बापूधाम मोतिहारी, 15508 पाटलिपुत्र-दरभंगा और 14524 हरिहर एक्सप्रेस भी घोसवर, सराय, भगवानपुर, गोरौल, कुढ़नी, तुर्की और रामदयालुनगर आदि स्टेशनों पर रुकते हुए चलेंगी.
25 नवंबर को भी जारी रहेगी विशेष ठहराव की सुविधा
मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 25 नवंबर को भी सोनपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर तीन प्रमुख ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है. इस दिन गाड़ी संख्या 15204 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस, 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस और 13212 दानापुर-जोगबनी एक्सप्रेस विभिन्न छोटे स्टेशनों और हॉल्ट पर रुकेंगी.
रेल प्रशासन की यात्रियों से विशेष अपील
समस्तीपुर रेल मंडल प्रशासन ने स्टेशन परिसरों में अतिरिक्त सुरक्षा बल और कर्मचारियों की तैनाती के साथ भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए हैं रेलवे ने सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के आधिकारिक सूचना माध्यमों से अपनी ट्रेन की समय-सारणी और ठहराव की पुष्टि अवश्य कर लें.
ये भी पढ़ें-
सहरसा से आनंद विहार जाना हुआ आसान, आज से शुरू स्पेशल ट्रेन
छठ के बाद काम पर वापस लौटने की टेंशन छोड़िये, इन स्टेशनों से खुलेंगी स्पेशल ट्रेनें