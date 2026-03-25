ETV Bharat / state

कुंभ के कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, ₹50 करोड़ की लागत से मेला नियंत्रण भवन का विस्तार, कमांड कंट्रोल रूम रखेगा नजर

हरिद्वार 2027 अर्ध कुंभ मेले के लिए मेला नियंत्रण भवन की इमारत का विस्तार होगा.

HARIDWAR ARDH KUMBH MELA 2027
कुंभ के कार्यों ने पकड़ी रफ्तार (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 25, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले की व्यवस्था को संभालने वाली मेला नियंत्रण भवन की इमारत का विस्तार होगा. जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है. अब धामी सरकार के राज में मेला नियंत्रण भवन का विस्तार होने वाला है. फिलहाल मेला नियंत्रण भवन में फर्नीचर और रंगाई पुताई का कार्य भी शुरू हो गया है.

हरिद्वार देश की चार कुंभ नगरियों में से एक है. जहां हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है. इसके अलावा हर साल कांवड़ मेले और तमाम स्नान पर्वों में भी लाखों की भीड़ हरिद्वार पहुंचती है. लिहाजा यहां स्थाई कंट्रोल रूम बनाए जाने की जरूरत हमेशा से थी, लेकिन साल 2000 तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे हरिद्वार में इसको लेकर कोई योजना नहीं बनी. हालांकि, राज्य गठन के बाद एनडी तिवारी के नेतृत्व वाली पहली निर्वाचित सरकार ने 2004 में हर की पैड़ी के पास कुंभ और अन्य मेलों के संचालन के लिए आधुनिक मेला नियंत्रण भवन बनकर तैयार किया.

दशकों से भी ज्यादा समय से मेला नियंत्रण भवन सभी मेला के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है. हालांकि अब सरकार को इस इमारत के विस्तार की जरूरत महसूस हो रही है. लिहाजा पुरानी बिल्डिंग के बगल में हेलीपैड युक्त नई इमारत बनाने का काम शुरू हो गया है. जिसका बजट करीब 50 करोड़ रुपए होगा. सीसीआर 2 की नई बिल्डिंग सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी. यहीं से पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग होगी.

अधिकारियों के मुताबिक, नए मेला भवन में अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर, सर्विलेंस सिस्टम, भीड़ नियंत्रण के लिए तमाम उपकरण और तमाम सुविधाएं होंगी. जिससे मेला प्रबंधन बेहतर हो सकेगा. इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है. यहीं से बैठकर पूरे मेले की निगरानी की जा सकेगी. इसके अलावा मेला नियंत्रण भवन के पास ही हेलीपैड बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है. मेला नियंत्रण भवन कुंभ मेले के दौरान केंद्र बिंदु बनता है. जिसकी क्षमताओं में अब और भी इजाफा हो जाएगा.

सूखी नदी पर पुल बनने के बाद नहीं बहेंगे वाहन: खड़खड़ी श्मशान घाट मार्ग पर स्थित सूखी नदी में रपटे के ऊपर 44.80 मीटर लंबा डबल लेन पुल बनाया जाएगा. पुल बनने के बाद बरसात के समय लोगों के वाहन बहने की घटनाओं पर विराम लगेगा और श्मशान घाट आने वाले लोगों को राहत भी मिलेगी. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 13.21 करोड़ रुपए है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

हरिद्वार अर्धकुंभ मेला 2027
हरिद्वार कमांड कंट्रोल रूम
HARIDWAR COMMAND AND CONTROL ROOM
HARIDWAR KUMBH 2027
HARIDWAR ARDH KUMBH MELA 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.