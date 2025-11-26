ETV Bharat / state

मेकाहारा की मेडिकल टीम का करिश्मा, दिल में धंसी थी गोली, हार्ट बुलेट सर्जरी करके बचाई जान

मेकाहारा के कुशल मेडिकल टीम ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है.टीम ने दिल में धंसी गोली निकालकर मरीज की जान बचाई.

Mekahara medical team miracle
दिल में धंसी थी गोली, हार्ट बुलेट सर्जरी करके बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 7:41 PM IST

रायपुर : डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय यानी मेकाहारा के एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट ने मेडिकल विज्ञान में अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है. छाती में गोली लगने के बाद हार्ट के दाएं वेंट्रिकल में बुलेट फंसी थी,जिसे ओपन हार्ट सर्जरी के जरिए निकालकर मरीज की जान बचाई गई. डॉक्टरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत सेंट्रल इंडिया में संभवत: ये पहला केस है,जिसमें गोली दिल के अंदर तक पहुंची फिर भी मरीज पूरी तरह से बच गया.

गंभीर हालत में पहुंचा था मरीज, ब्लड प्रेशर गिरकर 70/40 mmHg

डॉ. कृष्णकांत साहू ने बताया कि महाराष्ट्र बॉर्डर क्षेत्र का निवासी घायल व्यक्ति गंभीर अवस्था में अम्बेडकर अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में लाया गया. गोली लगने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव और ब्लड प्रेशर बेहद कम होने से उसकी जान पर संकट मंडरा रहा था. प्रारंभिक उपचार के बाद मरीज को तत्काल CT स्कैन के लिए भेजा गया. जिसमें मालूम पड़ा कि गोली फेफड़े, पसली और हार्ट को चीरते हुए दाएं वेंट्रिकल में फंसी है. गोली पीठ से प्रवेश कर पसलियों और फेफड़े को भेदते हुए दिल में छेद कर चुकी थी. हार्ट में जमा खून से अधिक दबाव बन गया था, जिसके कारण हृदय रक्त पंप नहीं कर पा रहा था. यह स्थिति कार्डियक टैम्पोनेड कहलाती है. जिसमें तुरंत सर्जरी न होने पर मृत्यु की आशंका बेहद अधिक होती है.

दिल में धंसी गोली को निकालकर मरीज की बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
तुरंत हाई-रिस्क कंसेंट, फिर ओपन हार्ट सर्जरी
स्थिति की गंभीरता देखते हुए परिजनों से हाई-रिस्क एवं D.O.T. (Death on Table) कंसेंट लिया गया. मरीज को तत्काल कार्डियक सर्जरी OT में शिफ्ट कर हार्ट-लंग मशीन की सहायता से दिल की धड़कन रोकी गई. इसके बाद राइट एट्रियम खोलकर ट्राइकस्पिड वाल्व के पार दाएं वेंट्रिकल में धंसी गोली को निकालने की प्रक्रिया शुरु की गई.सबसे बड़ी चुनौती—हार्ट के अंदर धँसी 8mm×4mm बुलेट को ढूंढनासर्जरी के दौरान बुलेट की सटीक लोकेशन पता लगाना कठिन था. TEE से स्पष्ट दृश्य नहीं मिला, जिसके बाद मूवेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन का प्रयोग किया गया. कई बार एक्स-रे लेने के बाद अंततः गोली की सही स्थिति पहचानी गई. डॉक्टरों के अनुसार वायरलेस डिजिटल एक्स-रे मशीन इस ऑपरेशन में वरदान साबित हुई.
दिल में धंसी गोली को निकालकर मरीज की बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



लगभग 4 घंटे चला ऑपरेशन, चढ़ा 7 यूनिट ब्लड

हार्ट की मांसपेशी, फेफड़ों और प्रमुख पल्मोनरी धमनी की सूक्ष्म मरम्मत की गई. चार घंटे लंबे जटिल ऑपरेशन के बाद गोली सफलतापूर्वक बाहर निकाली गई. पूरा केस मेडिकल टीम की तीव्र निर्णय क्षमता, तकनीकी कौशल और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण रहा.


अब सेफ, स्वास्थ्य में लगातार सुधार,जल्द मिलेगा डिस्चार्ज

पोस्ट-ऑपरेशन मरीज की हालत स्थिर है और तेजी से रिकवरी हो रही है. डॉक्टरों ने बताया कि कुछ दिनों में उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. इस ऑपरेशन का सफल होना आपातस्थिति में विभाग के टीम का रैपिड रिस्पांस (Rapid response), तत्परता, एक्यूरेसी एवं सटीकता को दर्शाता है.

हर बार की तरह इस बार भी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रायपुर के डॉक्टरों की टीम ने ऐसे केस में जोखिम उठाते हुए मरीज के जीवन को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है- डॉ. विवेक चौधरी, डीन, पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी मरीज की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से काम करना, यही विशेषता अम्बेडकर अस्पताल को अलग पहचान दिलाती है। डॉक्टरों की टीम ने असंभव लगने वाले केस को संभव कर दिखाया। पूरी टीम को बधाई- डॉ. संतोष सोनकर, अधीक्षक, अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर


ऑपरेशन में शामिल टीम
हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जन डॉ. कृष्णकांत साहू के साथ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉ. संकल्प दीवान, डॉ. बालस्वरूप, परफ्यूशनिस्ट अंकिता और डिगेश्वर, सर्जरी पीजी डॉ. रेशम सिंह, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भूपेंद्र, हरीश, नर्सिंग स्टाफ राजेंद्र, चोवा, दुष्यंत, मुनेश, प्रियंका, जागृति, तेजेंद्र, नरेंद्र, शिवा, फिजिशियन असिस्टेंट नूतन, जूनियर डॉ. संजय त्रिपाठी, डॉ. ख्याति, डॉ. आयुषी खरे

