ETV Bharat / state

मेहताब गुर्जर हत्याकांड: हार्डकोर बदमाश ज्वाला प्रसाद गुर्जर गिरफ्तार, 2 साल से दे रहा था पुलिस को चकमा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source- Dholpur Police )