ETV Bharat / state

मेहताब गुर्जर हत्याकांड: हार्डकोर बदमाश ज्वाला प्रसाद गुर्जर गिरफ्तार, 2 साल से दे रहा था पुलिस को चकमा

मेहताब गुर्जर हत्याकांड के मास्टरमाइंड और हार्डकोर अपराधी ज्वाला प्रसाद गुर्जर को धौलपुर शहर से पकड़ा गया.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source- Dholpur Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले की मनिया थाना पुलिस ने चर्चित मेहताब गुर्जर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 25000 के इनामी हार्डकोर बदमाश ज्वाला प्रसाद गुर्जर को मंगलवार को धौलपुर शहर से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने साल 2023 में कांग्रेस नेता मेहताब गुर्जर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी.

मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया 8 सितंबर, 2023 को मनिया कस्बे में कांग्रेस नेता मेहताब गुर्जर एक टेंट की दुकान पर बैठा था. दोपहर के समय जलालपुर गांव निवासी 50 वर्षीय ज्वाला प्रसाद पुत्र होती लाल गुर्जर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया. आरोपियों ने टेंट की दुकान से मेहताब गुर्जर को खींचकर सड़क पर पटक लिया. लाठी-डंडों से हमला कर गोलियां मार दी. आरोपियों द्वारा किये गए हमले में मेहताब गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई थी. तत्कालीन समय पर इस घटना से काफी आक्रोश उपजा था.

पढ़ें: कांग्रेस नेता मेहताब गुर्जर हत्याकांड में दो इनामी आरोपी गिरफ्तार, बीच बाजार गोली मारकर की थी हत्या - Congress Leader Murder Case

पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. तत्कालीन समय पर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन हत्याकांड का मास्टरमाइंड एवं हार्डकोर अपराधी ज्वाला प्रसाद गुर्जर फरार चल रहा था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. इसी दौरान धौलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 25000 का इनाम घोषित किया था. उन्होंने बताया मंगलवार को आरोपी के धौलपुर शहर में छुपे होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने ज्वाला प्रसाद गुर्जर को धर दबोचा. बदमाश के खिलाफ पूर्व में डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं. आरोपी को कोर्ट पेश किया जाएगा.

TAGGED:

HARDCORE CRIMINAL JAWALA PRASAD
MASTEMIND OF MURDER CASE ARRESTED
CONGRESS LEADER KILLED IN DHOLPUR
MEHTAB GURJAR SHOT DEAD
MEHTAB GURJAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.