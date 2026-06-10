ETV Bharat / state

सैदुलाजाब में पांच मंजिला इमारत ढ़हने व छह की मौत के मामले में फरार चल रहे दो बिल्डर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अवनीश गुप्ता व मनीष खत्री रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से एक-दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं.

सैदुलाजाब पांच मंजिला इमारत ढ़हने का मामला: दो बिल्डर गिरफ्तार
सैदुलाजाब पांच मंजिला इमारत ढ़हने का मामला: दो बिल्डर गिरफ्तार (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में 30 मई हुए दर्दनाक इमारत हादसे में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम ने घटना के बाद से ही फरार चल रहे दो मुख्य आरोपी बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों- अवनीश गुप्ता और मनीष खत्री को वसंत कुंज इलाके से दबोचा.

ये खौफनाक हादसा बीती 30 मई को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुलाजाब इलाके में आया था, जहां एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर जमींदोज हो गई थी. इस भीषण हादसे ने छह लोगों की जान ले ली थी, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस दुखद घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया था. इस हादसे के बाद निर्माण कार्य से जुड़े दोनों बिल्डर पुलिस को चकमा देकर दिल्ली से रफूचक्कर हो गए थे.

देहरादून से मनाली तक फरार बिल्डरों ने काटी फरारी:

डीसीपी साउथ दिल्ली अनंत मित्तल से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे की भयावहता को देखते हुए अवनीश व मनीष तुरंत दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड के देहरादून भाग गए थे. वहां कुछ दिन छिपने के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंच गए. पुलिस की तकनीकी सर्विलांस व जांच से बचने के लिए दोनों ने बेहद शातिर रणनीति अपनाई थी.

पकड़े जाने के डर से उठाए ये कदम:

दोनों बिल्डरों ने किसी भी होटल या लॉज में ठहरने से परहेज किया, जिससे पहचान पत्र या कोई लिखित रिकॉर्ड पुलिस के हाथ न लग सके. इसके साथ ही अपनी निजी गाड़ियों या कैब को छोड़कर दोनों ने सिर्फ सरकारी बसों व पैदल रास्तों का सहारा लिया. पुलिस की लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए उन्होंने स्मार्टफोन छोड़ कीपैड वाले साधारण फोन का इस्तेमाल किया. वे पूरे दिन में सिर्फ दो बार कुछ मिनटों के लिए ही फोन ऑन करते थे, जिससे परिवार वालों से बात कर सकें.

पुलिस जांच में ये बात भी साफ हुई है कि अवनीश गुप्ता व मनीष खत्री रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से एक-दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं. सैदुलाजाब की इस अवैध या कमजोर संरचना वाली पांच मंजिला इमारत को बनाने का जिम्मा भी इन्हीं दोनों का था. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अब इस बात की कड़ाई से जांच कर रही है कि इमारत के निर्माण में किस तरह की लापरवाही बरती गई, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता कैसी थी और इस बहुमंजिला इमारत के ढहने के पीछे असली ढांचागत कमियां क्या थीं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI POLICE ARRESTED BUILDERS
FIVE STOREY BUILDING COLLAPSE CASE
SAIDULAJAB BUILDING COLLAPSE CASE
MEHRAULI BUILDING COLLAPSE
TWO ABSCONDING BUILDERS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.