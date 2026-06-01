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महरौली बिल्डिंग हादसा: 11 साल की लापरवाही ने ली 6 जिंदगियां, चेतावनियों के बावजूद नहीं जागा तंत्र

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार को इमारत ढहने से प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

mehrauli Building Collapse
महरौली में ढही पांच मंजिला इमारत, प्रशासनिक चूक पर उठे सवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 1, 2026 at 3:46 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम हुई पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और अवैध निर्माण के गंभीर मुद्दे को एक बार फिर उजागर कर दिया है. इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. सात घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

स्थानीय लोगों और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक अनदेखी और अवैध निर्माण के कारण घटित हुई एक मानव निर्मित त्रासदी है.

11 साल पुरानी थी चेतावनी

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 में ही दिल्‍ली नगर निगम (एमसीडी) ने करीब 700 वर्ग गज के इस भवन को अनधिकृत निर्माण के मामले में चिन्हित किया था. उस समय कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन मामला फाइलों तक सीमित रह गया और भवन के खिलाफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद वर्ष 2021 में मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा. अदालत के निर्देशों के बाद एमसीडी ने भी स्वीकार किया कि भवन अवैध है और इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए. इसके बावजूद इमारत को गिराने के बजाय उसे किराए पर दे दिया गया और उसमें लोगों का रहना तथा व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं. मार्च 2026 में स्थानीय पुलिस ने एमसीडी को दो बार पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि भवन पर चौथी और पांचवीं मंजिल का निर्माण किया जा रहा है. पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अतिरिक्त निर्माण से इमारत की संरचना कमजोर और खतरनाक हो सकती है. सूत्रों के अनुसार एमसीडी ने इन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की थी, लेकिन निर्माण रोकने या भवन को खाली कराने जैसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते कदम उठाए जाते तो यह हादसा टाला जा सकता था.

ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई इमारत

शनिवार शाम करीब 7:40 बजे इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई. उस समय आसपास मौजूद कई छात्र और स्थानीय लोग इसकी चपेट में आ गए. बताया जा रहा है कि कुछ छात्र कोचिंग से लौटकर पास की कैंटीन में भोजन कर रहे थे, तभी पूरी इमारत ढह गई. हादसे के बाद राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया और मलबे से कई लोगों को बाहर निकाला गया. हालांकि छह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी.घटना के बाद भवन मालिक फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. वहीं एमसीडी के दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल निलंबन से जिम्मेदारी तय नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. वहीं एमसीडी के दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल निलंबन से जिम्मेदारी तय नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष Saurabh Bharadwaj ने दावा किया कि दिल्ली में ऐसे हजारों भवन हैं जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि साकेत हादसा केवल एक इमारत का गिरना नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का उदाहरण है.

कब-कब क्या हुआ

2015: एमसीडी ने भवन को अनधिकृत निर्माण के लिए चिन्हित किया.

2021: दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने भवन को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया.

2021-2026: ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, भवन का उपयोग जारी रहा.

मार्च 2026: पुलिस ने चौथी और पांचवीं मंजिल के अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी को दो बार चेतावनी दी.

31 मई 2026: पांच मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए.

यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि जब अवैध निर्माण की जानकारी वर्षों से प्रशासन के पास थी, तब समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई. अब जांच के नतीजों और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.


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