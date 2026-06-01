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महरौली बिल्डिंग मामले पर सियासत तेज! AAP का DC साउथ ज़ोन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार को इमारत ढहने से प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

AAP नेता सौरभ भारद्वाज
AAP नेता सौरभ भारद्वाज (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 1, 2026 at 9:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत स्थित सैदुलाजाब गांव में इमारत गिरने के हादसे को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली के DC साउथ ज़ोन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. पार्टी नेताओं ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की.

सैदुलाजाब गांव में चार मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता DC साउथ ज़ोन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके में अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही थीं, लेकिन संबंधित विभागों ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.

अरुण नावरिया, AAP पार्षद, मदनगिर Delhi (ETV Bharat)

अम्बेडकर नगर से विधायक अजय दत्त ने कहा कि यदि अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था. उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं पुष्प विहार वार्ड से पार्षद अरुण नावरिया ने भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया. उनका कहना था कि क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

धरना प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पार्टी ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, घायलों के बेहतर इलाज और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

बता दें कि दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम हुई पांच मंजिला इमारत ढह गई थी. इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. सात घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

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