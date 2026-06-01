महरौली बिल्डिंग मामले पर सियासत तेज! AAP का DC साउथ ज़ोन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन
दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार को इमारत ढहने से प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Published : June 1, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत स्थित सैदुलाजाब गांव में इमारत गिरने के हादसे को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली के DC साउथ ज़ोन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. पार्टी नेताओं ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की.
सैदुलाजाब गांव में चार मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता DC साउथ ज़ोन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके में अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही थीं, लेकिन संबंधित विभागों ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
अम्बेडकर नगर से विधायक अजय दत्त ने कहा कि यदि अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था. उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं पुष्प विहार वार्ड से पार्षद अरुण नावरिया ने भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया. उनका कहना था कि क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
AAP Councillors demand suspended of DC of South Zone MCD Rakesh Kumar IAS— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 1, 2026
He was informed multiple times about illegal & unauthorised construction of building. And due to his inaction, the building collapsed. pic.twitter.com/w3xafe8iUJ
धरना प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पार्टी ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, घायलों के बेहतर इलाज और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
साकेत बिल्डिंग मामला— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 1, 2026
MCD साउथ ज़ोन से सभी आप पार्षदों ने DC कार्यालय का घेराव करके , IAS राकेश कुमार पर कार्यवाही की माँग की
ग़ैर क़ानूनी बिल्डिंग के बारे में बार बार शिकायत DC को भेजी गई मगर बिल्डिंग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई pic.twitter.com/IOjDcU9rP3
बता दें कि दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम हुई पांच मंजिला इमारत ढह गई थी. इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. सात घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
ये भी पढ़ें-