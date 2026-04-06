ETV Bharat / state

शिमला की इस पंचायत को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का इनाम, जानें वजह?

शिमला की इस पंचायत को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का इनाम ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मेहली ग्राम पंचायत को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इस उपलब्धि के साथ मेहली को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा, जिससे गांव में सौर ऊर्जा को और मजबूती मिलेगी. सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत पहले शिमला जिले के 10 गांवों का चयन किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा 28 फरवरी 2026 तक सभी औपचारिकताएं केवल मेहली ग्राम पंचायत ही पूरी कर पाई. इसी आधार पर इसे मॉडल सोलर विलेज चुना गया है. एक करोड़ रुपये का पुरस्कार आदर्श सोलर गांव के रूप में चयनित होने पर मेहली पंचायत को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा. यह पुरस्कार उस पंचायत को दिया जाता है, जहां सबसे अधिक संख्या में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हों. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाना है. योजना की वर्तमान स्थिति जिले में इस योजना के तहत अब तक कुल 657 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 231 घरों में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, जिससे 803 किलोवाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है. इनमें से 204 आवेदकों को सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है. जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर