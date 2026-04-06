शिमला की इस पंचायत को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का इनाम, जानें वजह?
यह इनाम केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 1:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मेहली ग्राम पंचायत को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इस उपलब्धि के साथ मेहली को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा, जिससे गांव में सौर ऊर्जा को और मजबूती मिलेगी. सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया.
इस योजना के तहत पहले शिमला जिले के 10 गांवों का चयन किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा 28 फरवरी 2026 तक सभी औपचारिकताएं केवल मेहली ग्राम पंचायत ही पूरी कर पाई. इसी आधार पर इसे मॉडल सोलर विलेज चुना गया है.
एक करोड़ रुपये का पुरस्कार
आदर्श सोलर गांव के रूप में चयनित होने पर मेहली पंचायत को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा. यह पुरस्कार उस पंचायत को दिया जाता है, जहां सबसे अधिक संख्या में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हों. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाना है.
योजना की वर्तमान स्थिति
जिले में इस योजना के तहत अब तक कुल 657 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 231 घरों में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, जिससे 803 किलोवाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है. इनमें से 204 आवेदकों को सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है.
जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए जनभागीदारी और जागरूकता बेहद जरूरी है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करें. साथ ही, हर सोलर इंस्टॉलेशन पर पंचायतों को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ेगी.
योजना की पात्रता और सब्सिडी
इस योजना को केंद्र सरकार ने 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दी थी. इसका उद्देश्य घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सक्षम बनाना है. इसके तहत 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 60% और 2 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी दी जाती है. अधिकतम 3 किलोवाट तक करीब 85,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत व वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है. यह योजना HIMURJA और राज्य विद्युत विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिसमें पहले मंजूरी मिलती है और फिर उपभोक्ता वेंडर का चयन कर सोलर पैनल लगवाता है.
सोलर सिस्टम के फायदे
- उपभोक्ता को बिजली बिल में बचत.
- उपलब्ध छत की खाली जगह का उपयोग, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं.
- ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की अतिरिक्त जरूरत नहीं.
- टेल-एंड ग्रिड वोल्टेज में सुधार और सिस्टम कंजेशन में कमी.
- 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से एक दिन में 3 से 4 यूनिट उत्पन्न कर सकते हैं.
मेहली ग्राम पंचायत का मॉडल सोलर विलेज के रूप में चयन न केवल शिमला, बल्कि पूरे हिमाचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. यह पहल आने वाले समय में अन्य गांवों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगी और प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस जिले में सिमट रही गेहूं की खेती, जानें क्यों लोगों की रूचि हो रही कम