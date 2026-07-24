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पुलिस और शराब ठेके के सेल्समैन के बीच मारपीट, अब एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप

शराब कारोबारी ने पुलिस कर्मियों पर अंदर घुसकर हमला करने का लगाया आरोप, पुलिस बोली कर्मचारियों पर तोड़ी गई शराब की बोतलें.

Mehatpur liquor shop salesman and Police Clash
शराब कारोबारी और एसपी ऊना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:29 PM IST

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ऊना: जिला ऊना के मैहतपुर स्थित एक शराब ठेके में बुधवार देर रात हुई मारपीट की घटना अब गंभीर विवाद का रूप ले चुकी है. घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक ओर पुलिस ने शराब ठेके के कर्मचारियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और शराब की बोतलें तोड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है. वहीं, दूसरी ओर शराब कारोबारी ने पुलिस कर्मियों पर बिना अधिकार ठेके में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जबरन ताला लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है.

सेल्समैन-पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट-खींचतान

दरअसल मैहतपुर स्थित शराब ठेके में बुधवार देर रात पुलिस और शराब ठेके के सेल्समैन के बीच जमकर संघर्ष हुआ. इस घटना के वीडियो वीरवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी और दो सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मी शराब ठेके के सेल्समैन के साथ मारपीट और खींचतान करते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान शराब की बोतलों के टूटने की आवाजें भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत

घटना के बाद शराब कारोबारी टीएन द्विवेदी एसपी ऊना के ऑफिस पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार रात उनके सेल्समैन ने उन्हें फोन कर बताया कि कुछ लोग ठेके पर आकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. जब उन्होंने पुलिस को सूचना देने की बात कही तो सेल्समैन ने बताया कि मारपीट करने वाले स्वयं पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं. टीएन द्विवेदी का कहना है कि दिन में उनका एक व्यक्ति के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि उसी व्यक्ति को पुलिस कर्मचारी अपने साथ लेकर देर रात शराब ठेके पर पहुंचे और सेल्समैन के साथ मारपीट शुरू कर दी.

"सेल्समैन के साथ मारपीट के दौरान ठेके में तोड़फोड़ की गई, जिससे बड़ी संख्या में शराब की बोतलें भी क्षतिग्रस्त हुईं हैं. पुलिस कर्मियों ने बिना किसी वैधानिक आदेश या कानूनी प्रक्रिया के शराब के ठेके पर ताला लगा दिया और वहां से चले गए. वीरवार दोपहर आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ठेके का ताला खुलवाया गया, जिसके बाद कारोबार दोबारा शुरू हो सका." - टीएन द्विवेदी, शराब कारोबारी

शराब ठेके के सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं, दूसरी ओर एसपी ऊना सचिन हीरेमठ ने बताया कि पुलिस की ओर से शराब ठेके के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कर्मियों से मारपीट करने और उन पर शराब की बोतलें तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस के पास दूसरे पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं.

"अगर शराब कारोबारी या उनका कोई प्रतिनिधि इस मामले में शिकायत देता है तो पुलिस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करेगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी." - सचिन हीरेमठ, एसपी ऊना

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